Юрий Семин: Китайский чемпионат – давно не экзотика, а успешная лига

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин перед контрольными матчами с «Бейцзин Гуоань» и «Хэбэй Чайна Форчун» высказался о китайском футболе.

– Как и было запланировано, в субботу проведем два матча, – приводит слова Семина официальный сайт «Локомотива». – Все ребята получат игровую практику. Это особенно важно на третьем сборе.

– Плюс к этому узнаем что-то новое о китайском футболе. Все же он для многих остается экзотикой.

– На матчи чемпионата страны ходят по 40-50 тысяч зрителей. Так что это давно не экзотика, а успешная лига, заметное явление для мирового футбола. Помню время, когда о китайском футболе были отклики: общая культура так себе, зато функциональная подготовка на уровне. Наш российский тренер Борис Игнатьев, работавший в Китае (в начале 2000-х. – Прим.), делился: команды при подготовке делают упор на «физику», постоянно проводятся различные тесты. Атлеты! Но, возможно, не хватало знаний, традиций. Спустя время в китайском футболе появились большие возможности: приглашаются известные тренеры и футболисты со всего мира. Совсем иной стала картина по технико-тактической части. Качество футбола выросло. Думаю, китайцы и дальше будут прибавлять.

Добавим, что матч с «Бейцзин Гуоань» начался в 17:00 (мск), начало игры с «Хэбэй Чайна Форчун» – 19:00 (мск).