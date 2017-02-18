Сборная России выиграла мужскую эстафету на чемпионате мира
На чемпионате мира по биатлону в австрийском
Хохфильцене состоялась мужская эстафета, победу в которой одержала сборная
России.
Золото российской команде принесли
Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин.
Второе место досталось французам
(Жан-Гийом Беатрикс, Кентен Фийон Майе, Симон Детье, Мартен Фуркад), а третье
место у сборной Австрии, которую представляли Даниэль Мезотич, Юлиан Эберхард, Симон
Эдер и Доминик Ландертингер. Четвертые - Германия (Эрик Лессер, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер, Симон Шемпп).
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этой гонки.
Хохфильцен (Австрия)
Чемпионат мира
Мужчины
Эстафета 4х7,5 км, восемь огневых рубежей
1. Россия (Волков, Цветков, Бабиков, Шипулин) – 1:14.15,0 (0 штрафных кругов + 3 дополнительных патрона)
2. Франция (Беатрикс, Фийон Майе, Дестье, Фуркад) – отставание 5,8 (0+4)
3. Австрия (Мезотич, Эберхард, Эдер, Ландертингер) – +20,1 (0+10)
4. Германия – +29,6 (0+8)
5. Италия – +1.30,8 (0+5)
6. Украина – +1.41,3 (0+10)
7. США – +1.50,5 (0+8)
8. Норвегия – +2.22,3 (1+8)