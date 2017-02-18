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СКА – «Торпедо». Войнов получил травму и не вернулся на лед

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Защитник СКА Вячеслав Войнов в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» получил травму, из-за которой не смог продолжить встречу.

В начале первого периода игрок армейцев ударился ногой об борт и после этого ушел в раздевалку вместе с врачом команды. На льду 27-летний хоккеист провел 48 секунд.

Напомним, для Войнова это была первая игра с 3 февраля, когда СКА проиграл в Магнитогорске «Металлургу» (4:5 Б). Предыдущие домашние матчи против «Спартака» (2:4) и ХК «Сочи» (6:2) защитник пропустил.

«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию встречи.

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