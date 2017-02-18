Мужская сборная Россия стала пятикратным чемпионом мира в эстафете
Мужская сборная
России в пятый раз выиграла золото чемпионата мира в эстафете.
На чемпионате мира в Хохфильцене первое золото российской команде принесли Максим Цветков, Алексей Волков, Антон Бабиков и Антон Шипулин.
Мужская сборная России стала чемпионом мира в эстафете впервые с 2008 года, когда на чемпионате мира в Эстерсунде победу одержали Иван Черезов, Николай Круглов, Дмитрий Ярошенко и Максим Чудов.
До этого сборная России выигрывала золото в 1996 (Виктор Майгуров, Владимир Драчев, Сергей Тарасов, Алексей Кобелев), 2000 (Виктор Майгуров, Сергей Рожков, Владимир Драчев, Павел Ростовцев) и 2007 (Иван Черезов, Максим Чудов, Дмитрий Ярошенко, Николай Круглов) годах.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию гонки
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