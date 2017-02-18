Игорь Есмантович: Весь тренерский штаб ЦСКА продлил контракты до 2019 года
Президент хоккейного ЦСКА
Игорь Есмантович заявил, что весь тренерский штаб, включая главного тренера
Дмитрия Квартального, продлил контракты до конца сезона-2018/19.
«Хочу официально заявить, ранее
мы этого не сообщали, что Квартальнов и весь тренерский штаб ЦСКА некоторое
время назад подписали новые контракты, рассчитанные до конца сезона-2018/19.
Это касается всего тренерского штаба: и Игоря Горбенко, и Владимира
Чебатуркина, и Дмитрия Ячанова, и Игоря Никитина. Поэтому я не понимаю, когда в
прессе или где-либо еще в интернете возникают домыслы о том, останется
Квартальнов на следующий сезон в ЦСКА или нет», - приводит слова
Есмантовича «Р-Спорт».
Напомним, Квартальнов возглавил армейский клуб весной 2014 года. Под его руководством ЦСКА дважды выигрывали регулярный чемпионат КХЛ. В плей-офф армейцы доходили до полуфинала и финала Кубка Гагарина, где уступали соответственно санкт-петербургскому СКА и магнитогорскому «Металлургу».
Стоит отметить, армейцы в данный момент встречаются со «Спартаком» и по итогам двух периодов подопечные Дмитрия Квартального побеждают со счетом 6:1.
Матч
ЦСКА - Спартак - 6:1 (5:1, 1:0, 0:0)Перерыв
Голы:
Ничушкин (Мамин, Кошелев), 1:42 (1:0). Шмелёв 2:29 (1:1). Кугрышев (Денисов, Ожиганов), 6:21 (2:1). Андронов (Жарков, Телегин), 12:01 (3:1). Панин (Жарков, Сергеев), 17:14 (4:1). Кошелев (Мамин, Сергеев), 19:05 (5:1). Науменков (Ничушкин, Мамин), 26:55 (6:1).
Место и дата
18 февраля 17:00, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция