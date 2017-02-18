Игорь Есмантович: Весь тренерский штаб ЦСКА продлил контракты до 2019 года

Президент хоккейного ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что весь тренерский штаб, включая главного тренера Дмитрия Квартального, продлил контракты до конца сезона-2018/19.

«Хочу официально заявить, ранее мы этого не сообщали, что Квартальнов и весь тренерский штаб ЦСКА некоторое время назад подписали новые контракты, рассчитанные до конца сезона-2018/19. Это касается всего тренерского штаба: и Игоря Горбенко, и Владимира Чебатуркина, и Дмитрия Ячанова, и Игоря Никитина. Поэтому я не понимаю, когда в прессе или где-либо еще в интернете возникают домыслы о том, останется Квартальнов на следующий сезон в ЦСКА или нет», - приводит слова Есмантовича «Р-Спорт».

Напомним, Квартальнов возглавил армейский клуб весной 2014 года. Под его руководством ЦСКА дважды выигрывали регулярный чемпионат КХЛ. В плей-офф армейцы доходили до полуфинала и финала Кубка Гагарина, где уступали соответственно санкт-петербургскому СКА и магнитогорскому «Металлургу».

Стоит отметить, армейцы в данный момент встречаются со «Спартаком» и по итогам двух периодов подопечные Дмитрия Квартального побеждают со счетом 6:1.