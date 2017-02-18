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Антон Шипулин: Еще одна моя мечта осуществилась, за это спасибо команде

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Чемпион мира Антон Шипулин подвел итоги эстафетной гонки на чемпионате мира в Хохфильцене, по итогам которой мужская сборная России впервые с 2008 года выиграла золото.

– После заключительной стрельбы не было уверенности, что Фуркад меня не догонит, – сказал Шипулин в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ». – Я знаю, что он очень сильный спортсмен и будет стараться все делать, чтобы догнать. У меня в голове сидела только одна мысль: сегодня очень разбитая трасса, и очень тяжело уходить на обгоны особенно на финише. Не хотелось уходить с ним на финишную прямую, поэтому постарался отдать все силы в начале круга, чтобы сохранить преимущество и не подпустить Мартена. В принципе, получилось. Я доволен.

– Впервые уходили на свой этап на первом месте. Антон Бабиков обещал привезти отрыв?
– Ребята – молодцы, очень порадовали. Вся команда сегодня отработала супер. Я только не видел этап Алексея Волкова, потому что был в разминочной зоне, но за Максимом и Бабиковым следил. Как никогда я очень сильно волновался. В такой ситуации я был только один раз, очень редко приходилось стартовать первым и не догонять. Конечно, я благодарен команде, которая смогла настроиться на эстафету и показать свой максимум. Я благодарен, что мы все, и я в том числе, наконец-то стали чемпионами мира. Еще одна моя мечта осуществилась, и за это спасибо моей команде.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию гонки

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