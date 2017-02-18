Павел Колобков: Долгожданная победа. Сегодня вся команда была единым коллективом
Министр спорта Российский
Федерации Павел Колобков поздравил мужскую сборную России с победой на в
эстафете чемпионата мира по биатлону в Хохфильцене.
«Долгожданная победа. Сегодня вся
команда была единым коллективом. Можно поздравить всех: и болельщиков, и весь
тренерский штаб, и самих ребят. Мужская эстафета - одна из самых престижных
гонок чемпионата, и победа в ней - большое событие», - цитирует Колобкова «Р-Спорт».
Напомним, золото российской команде принесли Алексей Волков, Максим
Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин.
«Советский
спорт» вел текстовую трансляцию этой гонки.
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