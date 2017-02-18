Виталий Мутко: Поздравляю сборную России с победой, красавцы, молодцы!
Вице-премьер Российской
Федерации Виталий Мутко поздравил мужскую сборную России с победой в
эстафете на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене.
«Мужская эстафета – это наш
конек, не первая победа на турнирах. Мы на эстафету очень рассчитывали, потому
что ребята должны были здесь реализовать себя. Я их поздравляю! Красавцы!
Молодцы!
Но женская команда не очень
удачно выступила, поэтому есть над чем работать. Будем работать! Надеюсь, и
федерация, и министерство разберутся, впереди Олимпийские игры. А мужская
команда - просто красавцы», - цитирует Мутко «Р-Спорт».
Напомним, золото российской команде принесли Алексей Волков, Максим
Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин.
«Советский
спорт» вел текстовую трансляцию этой гонки.
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