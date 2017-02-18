Виталий Мутко: Поздравляю сборную России с победой, красавцы, молодцы!

Вице-премьер Российской Федерации Виталий Мутко поздравил мужскую сборную России с победой в эстафете на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене.

«Мужская эстафета – это наш конек, не первая победа на турнирах. Мы на эстафету очень рассчитывали, потому что ребята должны были здесь реализовать себя. Я их поздравляю! Красавцы! Молодцы!

Но женская команда не очень удачно выступила, поэтому есть над чем работать. Будем работать! Надеюсь, и федерация, и министерство разберутся, впереди Олимпийские игры. А мужская команда - просто красавцы», - цитирует Мутко «Р-Спорт».

Напомним, золото российской команде принесли Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этой гонки.