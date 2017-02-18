Антон Бабиков: Был уверен, что Шипулин справится со стрельбой и всем этапом

Чемпион мира Антон Бабиков после победы мужской сборной России в эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене рассказал о том, как следил за заключительным этапом, на котором за российскую команду бежал Антон Шипулин.

«За стрельбой Антона Шипулина следил вживую. Конечно, волновался, но почему-то был уверен, что Антон справится со стрельбой, последним кругом и всем этапом.

На своем этапе отдал все силы, а как иначе? Как можно по-другому бегать за Россию на чемпионате мира и вообще в любой другой гонке», – сказал Бабиков в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, Бабиков передал эстафету Шипулину на первом месте.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию гонки