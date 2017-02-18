Антон Бабиков: Был уверен, что Шипулин справится со стрельбой и всем этапом
Чемпион мира Антон
Бабиков после победы мужской сборной России в эстафете на чемпионате мира в
Хохфильцене рассказал о том, как следил за заключительным этапом, на котором за
российскую команду бежал Антон Шипулин.
«За стрельбой Антона Шипулина следил вживую. Конечно, волновался, но почему-то был уверен, что Антон справится со стрельбой, последним кругом и всем этапом.
На своем этапе отдал все силы, а как иначе? Как можно по-другому бегать за Россию на чемпионате мира и вообще в любой другой гонке», – сказал Бабиков в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ».
Напомним, Бабиков передал эстафету Шипулину на первом месте.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию гонки
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