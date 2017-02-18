Максим Цветков: От нас всегда многого ждут, и мы настраиваемся соответствующим образом

Чемпион мира Максим Цветков подвел итоги эстафетной гонки на чемпионате мира в Хохфильцене, по итогам которой мужская сборная России впервые с 2008 года выиграла золото.

– Работал на трассе в этот раз здорово, особенно на первом круге, – приводит слова Цветкова «Матч ТВ». – Чувствовал себя очень уверенно, быстро догнал группу из трех человек. Ну, а затем оставалось только отстрелять без промахов.

– В команде какой настрой был перед этой гонкой?

– От мужской команды всегда многого ждут, и мы настраиваемся соответствующим образом. Всегда хотим показать максимальный результат. В этот раз все получилось. Конечно, давило то, что у нас была всего одна медаль. Ведь радовать хочется не только себя, но и болельщиков. Хотелось бы перед ними извиниться в том числе и за мой результат в спринте.

Напомним, золото российской команде принесли Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этой гонки.