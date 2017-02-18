Александр Касперович: У меня ощущения, как гора с плеч свалилась

Главный тренер сборной России Александр Касперович прокомментировал победу мужской команды в эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене.

– Антон Шипулин всегда был нашей палочкой-выручалочкой, а здесь ему передали эстафету первым, – приводит слова Касперовича официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Он показал, что является лучшим финишером. Мы долго обсуждали состав, и сомнений никаких не было, даже по Волкову, который хорошо работал в Риднау. Были сомнения в Цветкове, но не у нас, а у вас, журналистов. Все показатели были отличные: настроение и самочувствие. Он показал то, что может. Никто никому не обещал и гарантий не давал. Состав отрабатывали в течение сезона. У меня ощущения, как гора с плеч свалилась. На все гонки мы их настраиваем, наконец, все получилось. В Хохфильцене всегда все складывается удачно.

– Может быть, теперь напряжение в тренерском штабе уйдет?

– Напряжение было из-за того, что команда очень сильная, а раскрыться не могла. Была скорее скованность, а не напряженность.

Напомним, Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин принесли России первое с 2008 года золото в мужской эстафете на чемпионате мира.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию гонки