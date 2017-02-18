Алексей Волков: Обходил, а потом больше проигрывал, и бросил это дело

Чемпион мира Алексей Волков после победы сборной России в эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене рассказал о том, как прошел свой первый этап.

– Первый этап – это очень суетной отрезок, может быть, был не очень сосредоточен, заметил за собой много тактических ошибок, – приводит слова Волкова официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Были возможности обходить соперников, в итоге делал это, и лыжи «вставали» в этом месте. По итогу получалось, что обходил, а потом больше проигрывал. Бросил это дело. Хофер с Мезотичем так резво после рубежа убежали, а потом сбросили темп. По такому снегу приблизиться не получалось, были силы.

– Старались держаться на первых позициях.

– Я понимал, что лучше идти первым-вторым, чем пятым, там больше дергают.

Напомним, Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин принесли России первое с 2008 года золото в мужской эстафете на чемпионате мира.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию гонки