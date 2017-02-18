«Локомотив» не смог обыграть «Бэйцзин Гоань» на сборе в Испании
В товарищеском матче на сборе
в Испании московский «Локомотив» сыграл вничью с китайской командой Бэйцзин Гоань»
(1:1).
Счет в матче открыли китайцы
силами Юя Дабао, а за 10 минут до конца встречи железнодорожники отыгрались. За
московский клуб забил Артем Галаджан.
В следующем матче «Локомотив»
22 февраля встретится с норвежским «Стремсгодсетом».
«Локомотив» - «Бэйцзин Гоань» -
1:1 (0:0)
Голы: Юй Дабао, 64 (0:1). Галаджан, 80 (1:1)
«Локомотив»: Коченков (Абаев, 46), Ротенберг, Баринов, Лысов, Маргасов, Тарасов (Натхо, 67), Ндинга, Игнатьев, Касаев, Фарфан, Портягин (Галаджан, 46)
«Бэйцзин»: Ян Чжи, Ю Янг, Ли Лэй, Ральф, Чжан Чимин, Чжан Сичже, Цзин Пенсянь, Танг Ши, Юй Дабао, Ренато Аугусто, Чжао Хэцзин
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