«Динамо» победило «Куньлунь Ред Стар» и заняло третье место на Западе

Московское «Динамо» одержало волевую победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (2:1).

На девятой минуте второго периода китайская команда открыла счет благодаря голу финна Томи Саллинена. Бело-голубые отыгрались за 43 секунды до перерыва после гола Дениса Кокарева. А в третьем периоде победу «Динамо» принес Мартиньш Карсумс.

Таким образом, «Динамо» набрало 112 очков и финишировало на третьем месте в Западной конференции.

«Куньлунь Ред Стар» в своем дебютном сезоне в КХЛ занял восьмое место на Востоке и в первом раунде плей-офф сыграет с магнитогорским «Металлургом».

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