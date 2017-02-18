«Динамо» победило «Куньлунь Ред Стар» и заняло третье место на Западе
Московское «Динамо»
одержало волевую победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар»
(2:1).
На девятой минуте второго периода китайская команда открыла счет благодаря голу финна Томи Саллинена. Бело-голубые отыгрались за 43 секунды до перерыва после гола Дениса Кокарева. А в третьем периоде победу «Динамо» принес Мартиньш Карсумс.
Таким образом, «Динамо» набрало 112 очков и финишировало на третьем месте в Западной конференции.
«Куньлунь Ред Стар» в своем дебютном сезоне в КХЛ занял восьмое место на Востоке и в первом раунде плей-офф сыграет с магнитогорским «Металлургом».
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Динамо - Куньлунь Ред Стар - 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
Голы:
Саллинен (Мянтюля, Яшин), 28:41 (0:1). Кокарев (Горовиков), 39:17 (1:1). Карсумс (Никулин, Кашпар), 45:31 (2:1).
Место и дата
18 февраля 17:00, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция