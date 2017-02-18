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Гол Левандовски на последней минуте спас «Баварию» от поражения в матче с «Гертой»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Гол Левандовски на последней минуте спас «Баварию» от поражения в матче с «Гертой»
Источник: Reuters

В матче 21-го тура чемпионата Германии «Герта» сыграла вничью с «Баварией» (1:1).

Счет в матче на 21-й минуте открыл полузащитник хозяев поля Ведад Ибишевич. На шестой компенсируемой минуте Роберт Левандовски своим голом спас команду от второго поражения в Бундеслиге.

Мюнхенцы с 50-ю очками лидируют в турнирной таблице, а команда из столицы Германии расположилась на шестой строчке, имея в активе 34 балла.

В следующем туре подопечные Карло Анчелотти 25 февраля примут «Гамбург», а «Герта» в этот же день встретится с «Айнтрахтом».

Чемпионат Германии
21-й тур

Матч

Герта - Бавария - 1:1 (1:0)

Голы

Ибишевич 22 (1:0). Левандовски 90 (1:1).

Состав

Герта: Ярстейн, Штарк, Брукс, Лангкамп, Платтенхардт, Пекарик, Шелбред, Дарида, Ибишевич (Эссвайн, 87), Калу (Миттельштедт, 90), Харагучи (Лустенбергер, 90)

Бавария: Нойер, Алаба, Хуммельс, Бернат (Коман, 77), Лам, Киммих (Алонсо, 61), Алькантара, Видаль (Левандовски, 61), Роббен, Коста, Мюллер

Предупреждения:

Пекарик, 90 - Хуммельс, 64; Левандовски, 66; Алонсо, 68

Судья:

Патрик Иттрих (Германия)

Место и дата

18 февраля 17:30, Олимпиаштадион, Онлайн-трансляция

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