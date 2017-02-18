Гол Левандовски на последней минуте спас «Баварию» от поражения в матче с «Гертой»

В матче 21-го тура чемпионата Германии «Герта» сыграла вничью с «Баварией» (1:1).

Счет в матче на 21-й минуте открыл полузащитник хозяев поля Ведад Ибишевич. На шестой компенсируемой минуте Роберт Левандовски своим голом спас команду от второго поражения в Бундеслиге.

Мюнхенцы с 50-ю очками лидируют в турнирной таблице, а команда из столицы Германии расположилась на шестой строчке, имея в активе 34 балла.

В следующем туре подопечные Карло Анчелотти 25 февраля примут «Гамбург», а «Герта» в этот же день встретится с «Айнтрахтом».

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21-й тур