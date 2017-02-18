Гол Левандовски на последней минуте спас «Баварию» от поражения в матче с «Гертой»
В матче 21-го тура
чемпионата Германии «Герта» сыграла вничью с «Баварией» (1:1).
Счет в матче на 21-й минуте открыл полузащитник хозяев поля Ведад Ибишевич. На шестой компенсируемой минуте Роберт Левандовски своим голом спас команду от второго поражения в Бундеслиге.
Мюнхенцы с 50-ю очками лидируют в турнирной
таблице, а команда из столицы Германии расположилась на шестой строчке, имея в активе
34 балла.
В следующем туре
подопечные Карло Анчелотти 25 февраля примут «Гамбург», а «Герта» в этот же
день встретится с «Айнтрахтом».
Чемпионат Германии
21-й тур
Матч
Голы
Ибишевич 22 (1:0). Левандовски 90 (1:1).
Состав
Герта: Ярстейн, Штарк, Брукс, Лангкамп, Платтенхардт, Пекарик, Шелбред, Дарида, Ибишевич (Эссвайн, 87), Калу (Миттельштедт, 90), Харагучи (Лустенбергер, 90)
Бавария: Нойер, Алаба, Хуммельс, Бернат (Коман, 77), Лам, Киммих (Алонсо, 61), Алькантара, Видаль (Левандовски, 61), Роббен, Коста, Мюллер
Предупреждения:
Пекарик, 90 - Хуммельс, 64; Левандовски, 66; Алонсо, 68
Судья:
Патрик Иттрих (Германия)
Место и дата
18 февраля 17:30, Олимпиаштадион, Онлайн-трансляция