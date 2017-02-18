В матче 21-го тура чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» разгромила «Вольфсбург» со счетом 3:0.

В составе победителей мячи забили Джеффри Брума, Лукаш Пищек и Усман Дембеле.

Команда из Дортмунда с 37-ю очками поднялась на третью строчку турнирной таблицы, а «волки» расположились на 14-й строчке, имея в активе 22 балла.

В следующем туре подопечные Томаса Тухеля 25 февраля на выезде сыграют с «Фрайбургом», а «зелено-белые» днем ранее примут «Вердер».

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21-й тур