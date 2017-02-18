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Дортмундская «Боруссия» разгромила «Вольфсбург»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Дортмундская «Боруссия» разгромила «Вольфсбург»
Источник: Reuters

В матче 21-го тура чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» разгромила «Вольфсбург» со счетом 3:0.

В составе победителей мячи забили Джеффри Брума, Лукаш Пищек и Усман Дембеле.

Команда из Дортмунда с 37-ю очками поднялась на третью строчку турнирной таблицы, а «волки» расположились на 14-й строчке, имея в активе 22 балла.

В следующем туре подопечные Томаса Тухеля 25 февраля на выезде сыграют с «Фрайбургом», а «зелено-белые» днем ранее примут «Вердер».

Чемпионат Германии
21-й тур

Матч

Боруссия - Вольфсбург - 3:0 (1:0)

Голы

Брума 20 (1:0 - автогол). Пищек 49 (2:0). Дембеле 60 (3:0).

Состав

Боруссия: Бюрки, Пищек, Гинтер, Бартра, Шмельцер, Шюррле, Кастро, Вайгль (Мерино, 81), Ройс (Пулишич, 67), Обамеянг, Дембеле (Кагава, 73)

Вольфсбург: Бенальо, Брума, Виейринья (Блащиковски, 75), Родригес, Хорн, Зегуйн (Дидави, 34), Герхардт, Арнольд, Малли, Луис Густаво, Гомес (Нтеп, 60)

Предупреждения:

Вайгль, 53; Шюррле, 89 - Брума, 89

Судья:

Гюнтер Перль (Германия)

Место и дата

18 февраля 17:30, Сигнал Идуна Парк, Онлайн-трансляция

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