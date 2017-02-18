Дортмундская «Боруссия» разгромила «Вольфсбург»
В матче 21-го тура чемпионата
Германии дортмундская «Боруссия» разгромила «Вольфсбург» со счетом 3:0.
В составе победителей мячи
забили Джеффри Брума, Лукаш Пищек и Усман Дембеле.
Команда
из Дортмунда с 37-ю очками поднялась на третью строчку турнирной таблицы, а «волки»
расположились на 14-й строчке, имея в активе 22 балла.
В
следующем туре подопечные Томаса Тухеля 25 февраля на выезде сыграют с «Фрайбургом»,
а «зелено-белые» днем ранее примут «Вердер».
Чемпионат Германии
21-й тур
Матч
Боруссия - Вольфсбург - 3:0 (1:0)
Голы
Брума 20 (1:0 - автогол). Пищек 49 (2:0). Дембеле 60 (3:0).
Состав
Боруссия: Бюрки, Пищек, Гинтер, Бартра, Шмельцер, Шюррле, Кастро, Вайгль (Мерино, 81), Ройс (Пулишич, 67), Обамеянг, Дембеле (Кагава, 73)
Вольфсбург: Бенальо, Брума, Виейринья (Блащиковски, 75), Родригес, Хорн, Зегуйн (Дидави, 34), Герхардт, Арнольд, Малли, Луис Густаво, Гомес (Нтеп, 60)
Предупреждения:
Вайгль, 53; Шюррле, 89 - Брума, 89
Судья:
Гюнтер Перль (Германия)
Место и дата
18 февраля 17:30, Сигнал Идуна Парк, Онлайн-трансляция