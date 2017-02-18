ЦСКА разгромил «Спартак» и в третий раз подряд выиграл Кубок континента

ЦСКА одержал крупную победу над «Спартаком» (6:1) и стал победителем регулярного чемпионата КХЛ, завоевав Кубок континента.

Уже к первому перерыву счет в матче был 5:1 в пользу красно-синих. Голы в ворота «Спартака» забили Валерий Ничушкин, Дмитрий Кугрышев, Сергей Андронов, Григорий Панин и Семен Кошелев. У красно-белых единственная шайба на счету Сергея Шмелева. После перерыва Михаил Науменков установил окончательный счет в матче.

Победа позволила ЦСКА сохранить первое место в сводной таблице чемпионата и в третий раз подряд стать обладателем Кубка континента.

До ЦСКА этот трофей по очереди завоевывали «Салават Юлаев» (2010), «Авангард» (2011), «Трактор» (2012), СКА (2013) и «Динамо» (2014).

В первом сезоне КХЛ до учреждения титула регулярный чемпионат выиграл «Салават Юлаев».

Отметим, что победитель регулярного чемпионата КХЛ еще ни разу в истории не выигрывал Кубок Гагарина.

В первом раунде плей-офф соперником ЦСКА станет «Йокерит».

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