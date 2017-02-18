ЦСКА разгромил «Спартак» и в третий раз подряд выиграл Кубок континента
ЦСКА одержал крупную
победу над «Спартаком» (6:1) и стал победителем регулярного чемпионата КХЛ,
завоевав Кубок континента.
Уже к первому перерыву счет в матче был 5:1 в пользу красно-синих. Голы в ворота «Спартака» забили Валерий Ничушкин, Дмитрий Кугрышев, Сергей Андронов, Григорий Панин и Семен Кошелев. У красно-белых единственная шайба на счету Сергея Шмелева. После перерыва Михаил Науменков установил окончательный счет в матче.
Победа позволила ЦСКА сохранить первое место в сводной таблице чемпионата и в третий раз подряд стать обладателем Кубка континента.
До ЦСКА этот трофей по очереди завоевывали «Салават Юлаев» (2010), «Авангард» (2011), «Трактор» (2012), СКА (2013) и «Динамо» (2014).
В первом сезоне КХЛ до учреждения титула регулярный чемпионат выиграл «Салават Юлаев».
Отметим, что победитель регулярного чемпионата КХЛ еще ни разу в истории не выигрывал Кубок Гагарина.
В первом раунде плей-офф соперником ЦСКА станет «Йокерит».
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
ЦСКА - Спартак - 6:1 (5:1, 1:0, 0:0)
Голы:
Ничушкин (Мамин, Кошелев), 1:42 (1:0). Шмелёв 2:29 (1:1). Кугрышев (Денисов, Ожиганов), 6:21 (2:1). Андронов (Жарков, Телегин), 12:01 (3:1). Панин (Жарков, Сергеев), 17:14 (4:1). Кошелев (Мамин, Сергеев), 19:05 (5:1). Науменков (Ничушкин, Мамин), 26:55 (6:1).
Место и дата
18 февраля 17:00, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция