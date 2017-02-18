Губерниев помирился с Фуркадом

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев объявил о том, что помирился с французским биатлонистом Мартеном Фуркадом.

«Мы помирились с Фуркадом!!! Поговорили!!! Выслушали друг друга!!! Поняли друг друга!! Я сказал, что сожалею о своих словах!! Мартен отметил, что претензий к чистой российской команде не имеет!!! Действовали тогда все на эмоциях!!! Я рад!! Мартен тоже рад!! Да здравствует мир!!!», – написал Губерниев в инстаграме.

Напомним, во время прямой трансляции смешанной эстафеты на чемпионате мира в Хохфильцене Губерниев назвал Фуркада свиньей.

При передаче эстафеты француз сбил российского биатлониста Александра Логинова, после чего Логинов вместе с партнером по команде Антоном Шипулиным отказались пожать руку Фуркаду на цветочной церемонии, и француз демонстративно ушел с пьедестала, однако спустя некоторое время вернулся по просьбе президента Международного союза биатлонистов Андерса Бессеберга.

Отметим, что Фуркад не раз выступал против участия Логинова, отбывшего дисквалификацию за допинг, в чемпионате мира.

Добавим, что примерение Губерниева и Фуркада состоялось после мужской эстафеты, завершившейся первой за девять лет победой сборной России.