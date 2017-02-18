«Адмирал» обыграл «Витязь», обе команды вышли в плей-офф

В заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» на домашнем льду проиграл «Адмиралу» со счетом 1:3.

В составе победителей дубль оформил Андрей Сигарев и один раз отличился Самвел Мнацян, а у хозяев льда единственную шайбу забросил Александр Панков.

«Витязь»с 97-ю очками закончил «регулярку» на седьмом месте Западной конференции и в плей-офф сыграет со СКА, а «Адмирал» расположился на седьмой строчке на «Востоке», имея в активе 86 баллов. Команда из Владивостока в плей-офф встретится с «Авангардом».

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