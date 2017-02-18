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«Адмирал» обыграл «Витязь», обе команды вышли в плей-офф

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» на домашнем льду проиграл «Адмиралу» со счетом 1:3.

В составе победителей дубль оформил Андрей Сигарев и один раз отличился Самвел Мнацян, а у хозяев льда единственную шайбу забросил Александр Панков.

«Витязь»с 97-ю очками закончил «регулярку» на седьмом месте Западной конференции и в плей-офф сыграет со СКА, а «Адмирал» расположился на седьмой строчке на «Востоке», имея в активе 86 баллов. Команда из Владивостока в плей-офф встретится с «Авангардом».

КХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Витязь - Адмирал - 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Голы:

Панков 23:49 (1:0). Мнацян (Конев, Барбашев), 32:09 (1:1). Сигарев (Волченков, Райт), 42:04 (1:2). Сигарев 45:22 (1:3).

Место и дата

18 февраля 17:00, ДС Витязь, Онлайн-трансляция

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