Рикко Гросс: Я очень горд за нашу команду. Это выдающееся достижение
Старший тренер
мужской сборной России Рикко Гросс прокомментировал победу в эстафете на чемпионате
мира по биатлону в Хохфильцене.
«Я очень горд
и рад за нашу команду. Это выдающееся достижение. Думаю, в первый день, когда
Цветкову не удался спринт, у него в голове произошли некие изменения. Это
случается иногда в спорте высших достижений. Но он наконец освободил свою
голову. Но мы точно были уверенны в Максиме и в том, что он побежит свой этап в
эстафете», - приводит слова Гросса «Матч ТВ».
Напомним, золото российской команде принесли Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин.
«Советский
спорт» вел текстовую трансляцию этой гонки.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически