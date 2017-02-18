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Илья Ковальчук: Обидное поражение от «Спартака» не позволило выиграть Кубок Континента, хотя такая задача стояла

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Форвард СКА Илья Ковальчук поделился мнением о победе в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (4:2). 

- Регулярный сезон прошли достаточно ровно. Обидное поражение дома от «Спартака» не оставило нам шансов выиграть Кубок Континента, хотя у нас стояла такая задача. Ну, ничего страшного - в плей-офф сильных и слабых соперников нет. Будем играть с достойными соперниками, матчи будут тяжелыми.

- По итогам регулярного чемпионата вы получили приз «Бесценный игрок».
- Вся команда провела хорошую регулярку, я бы себя не стал выделять. Спасибо болельщикам, что выбрали меня. Это очень важно. Тем более, что в Петербурге знают, как болеть и умеют это делать. Уверен, что в матчах плей-офф на всех играх будет аншлаг: мы нуждаемся в поддержке и не подведем их.  

- По ходу встречи следили за тем, как играет ЦСКА со «Спартаком»?
- Нет, не знаю счет.

- ЦСКА победил 6:1, вы остались на втором месте и сыграете с подольским «Витязем». Что знаете об этой команде?
- Многих ребят знаю. У них очень хорошая команда, в конце чемпионата набрали ход: обыгрывали всех подряд. В том числе, «Магнитку». Проходных матчей не будет. Но мы много работали над тем, чтобы подойти к играм плей-офф в пиковой форме, поэтому силы есть. Осталось только выйти на лед и показать их. 

- Уже все ждут финал конференции ЦСКА - СКА. Как не расслабиться и дойти до этого матча?
- Обеим командам туда надо еще попасть. Вы сегодня видели игру «Торпедо». Неужели вы думаете, что они просто так возьму и отдадут серию? Очень много надо будет приложить усилий, чтобы попасть в финал конференции, - приводит слова Ковальчука корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге». 

СКА проиграл регулярку, но остался фаворитом. 3 доказательства и повода спорить

Напомним, петербургский СКА дома обыграл нижегородский «Торпедо» со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

У армейцев шайбы забросили Николай Прохоркин, Патрик Херсли, Александр Хохлачев и Илья Ковальчук. В составе гостей голы забили Брэндон МакМиллан и Артем Аляев.

В начале матча травму получил защитник СКА Вячеслав Войнов. Хоккеист провел на льду одну смену, которая продолжалась 48 секунд. Войнов ударился ногой об борт, после чего ушел в раздевалку вместе с врачом команды.

Подопечные Олега Знарка завершили регулярный чемпионат со 137 очками после 60 игр. Столько же очков набрал ЦСКА, который опередил петербургский клуб благодаря большему количеству побед в основное время. Таким образом подопечные Дмитрия Квартальнова стал обладателем Кубка континента. «Торпедо» финишировало на шестой позиции, имея в активе 104 очка.

21 февраля команды стартуют в плей-офф КХЛ. СКА встретится с подольским «Витязем», а соперником «Торпедо» будет московское «Динамо». СКА начнет серию дома, «Торпедо» - на выезде. Серии пройдут до четырех побед. 

Матч

СКА - Торпедо - 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)

Голы:

Прохоркин 1:55 (1:0). МакМиллан (Эштон), 25:20 (1:1). Херсли (Дацюк), 28:18 (2:1 - бол.). Хохлачёв (Зуб, Коскиранта), 35:15 (3:1). Аляев 44:57 (3:2). Ковальчук (Херсли), 59:23 (4:2 - бол.).

Место и дата

18 февраля 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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