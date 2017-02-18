Определились все пары первого раунда плей-офф Кубка Гагарина
В субботу завершился
регулярный чемпионат КХЛ, и стали известны все пары первого раунда плей-офф
Кубка Гагарина.
В ¼ финала плей-офф Западной конференции сыграют:
ЦСКА (Москва) – «Йокерит»
(Хельсинки)
СКА (Санкт-Петербург)
– «Витязь» (Подольск)
«Динамо» (Москва) – «Торпедо»
(Нижний Новгород)
«Локомотив» (Ярославль)
– «Динамо» (Минск)
Матчи серий до семи побед пройдут: 21, 23, а также, если потребуется, 1 и 5 марта в Москве, Санкт-Петербурге и Ярославле и 25, 27 февраля, а также, если потребуется, 3 марта в Хельсинки, Подольске, Нижнем Новгороде и Минске.
В ¼ финала Восточной конференции сыграют:
«Металлург»
(Магнитогорск) – «Куньлунь Ред Стар» (Пекин)
«Авангард» (Омск) – «Адмирал»
(Владивосток)
«Ак Барс» (Казань) – «Салават
Юлаев» (Уфа)
«Трактор» (Челябинск)
– «Барыс» (Астана)
Матчи серий до семи побед пройдут: 22, 24, а также, если потребуется, 2 и 6 марта в Магнитогорске, Омске, Казани и Челябинске и 26, 28 февраля, а также, если потребуется, 4 марта в Пекине, Владивостоке, Уфе и Астане.