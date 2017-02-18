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Определились все пары первого раунда плей-офф Кубка Гагарина

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В субботу завершился регулярный чемпионат КХЛ, и стали известны все пары первого раунда плей-офф Кубка Гагарина.

В ¼ финала плей-офф Западной конференции сыграют:

ЦСКА (Москва) – «Йокерит» (Хельсинки)

СКА (Санкт-Петербург) – «Витязь» (Подольск)

«Динамо» (Москва) – «Торпедо» (Нижний Новгород)

«Локомотив» (Ярославль) – «Динамо» (Минск)

Матчи серий до семи побед пройдут: 21, 23, а также, если потребуется, 1 и 5 марта в Москве, Санкт-Петербурге и Ярославле и 25, 27 февраля, а также, если потребуется, 3 марта в Хельсинки, Подольске, Нижнем Новгороде и Минске.

В ¼ финала Восточной конференции сыграют:

«Металлург» (Магнитогорск) – «Куньлунь Ред Стар» (Пекин)

«Авангард» (Омск) – «Адмирал» (Владивосток)

«Ак Барс» (Казань) – «Салават Юлаев» (Уфа)

«Трактор» (Челябинск) – «Барыс» (Астана)

Матчи серий до семи побед пройдут: 22, 24, а также, если потребуется, 2 и 6 марта в Магнитогорске, Омске, Казани и Челябинске и 26, 28 февраля, а также, если потребуется, 4 марта в Пекине, Владивостоке, Уфе и Астане.

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