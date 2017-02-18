Евгений Дадонов: В первом матче плей-офф СКА будет в оптимальном состоянии
Форвард СКА Евгений Дадонов поделился мнением о победе в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (4:2).
- Как оцените регулярный чемпионат?
- Положительно в целом. Конечно, хотелось на первом месте закончить, но не получилось. В матче против «Торпедо» старались, но могли и лучше сыграть.
- Были в курсе, как играет ЦСКА?
- Лично я не был.
- СКА в первом раунде плей-офф сыграет с «Витязем». Довольны?
- Абсолютно без разницы. Если хотим выиграть, надо обыгрывать всех.
- В каком вы сейчас состоянии?
- Сложно сказать, но 21-го числа будем в оптимальном состоянии, - приводит слова Дадонова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
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Напомним, петербургский СКА дома обыграл нижегородский «Торпедо» со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ.
У армейцев шайбы забросили Николай Прохоркин, Патрик Херсли, Александр Хохлачев и Илья Ковальчук. В составе гостей голы забили Брэндон МакМиллан и Артем Аляев.
В начале матча травму получил защитник СКА Вячеслав Войнов. Хоккеист провел на льду одну смену, которая продолжалась 48 секунд. Войнов ударился ногой об борт, после чего ушел в раздевалку вместе с врачом команды.
Подопечные Олега Знарка завершили регулярный чемпионат со 137 очками после 60 игр. Столько же очков набрал ЦСКА, который опередил петербургский клуб благодаря большему количеству побед в основное время. Таким образом подопечные Дмитрия Квартальнова стал обладателем Кубка континента. «Торпедо» финишировало на шестой позиции, имея в активе 104 очка.
21 февраля команды стартуют в плей-офф КХЛ. СКА встретится с подольским «Витязем», а соперником «Торпедо» будет московское «Динамо». СКА начнет серию дома, «Торпедо» - на выезде. Серии пройдут до четырех побед.
Матч
СКА - Торпедо - 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)
Голы:
Прохоркин 1:55 (1:0). МакМиллан (Эштон), 25:20 (1:1). Херсли (Дацюк), 28:18 (2:1 - бол.). Хохлачёв (Зуб, Коскиранта), 35:15 (3:1). Аляев 44:57 (3:2). Ковальчук (Херсли), 59:23 (4:2 - бол.).
Место и дата
18 февраля 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция