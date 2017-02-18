Петерис Скудра: Большое количество удалений в матче против СКА не дало показать более успешную игру

Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра поделился впечатлениями от поражения в матче против СКА (2:4).

- Начали здорово, но потом такое количество удалений, которые нам выписывали, не дало показать более успешную игру. Ребята показали отличный характер, нам над было пройти через такую встречу.

- После вашей дисквалификации вы стали более лояльно разговаривать с судьями?

- Вообще не общаюсь (смеется), - приводит слова Скудры корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

СКА проиграл регулярку, но остался фаворитом. 3 доказательства и повода спорить

Напомним, СКА дома обыграл нижегородский «Торпедо» со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ. У армейцев шайбы забросили Николай Прохоркин, Патрик Херсли, Александр Хохлачев и Илья Ковальчук. В составе гостей голы забили Брэндон МакМиллан и Артем Аляев.

В начале матча травму получил защитник СКА Вячеслав Войнов. Хоккеист провел на льду одну смену, которая продолжалась 48 секунд. Войнов ударился ногой об борт, после чего ушел в раздевалку вместе с врачом команды.

Подопечные Олега Знарка завершили регулярный чемпионат со 137 очками после 60 игр. Столько же очков набрал ЦСКА, который опередил петербургский клуб благодаря большему количеству побед в основное время. Таким образом подопечные Дмитрия Квартальнова стал обладателем Кубка континента. «Торпедо» финишировало на шестой позиции, имея в активе 104 очка.

21 февраля команды стартуют в плей-офф КХЛ. СКА встретится с подольским «Витязем», а соперником «Торпедо» будет московское «Динамо». СКА начнет серию дома, «Торпедо» - на выезде. Серии пройдут до четырех побед.