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Петерис Скудра: Большое количество удалений в матче против СКА не дало показать более успешную игру

Сергей Разин
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра поделился впечатлениями от поражения в матче против СКА (2:4).

- Начали здорово, но потом такое количество удалений, которые нам выписывали, не дало показать более успешную игру. Ребята показали отличный характер, нам над было пройти через такую встречу.

- После вашей дисквалификации вы стали более лояльно разговаривать с судьями?
- Вообще не общаюсь (смеется), - приводит слова Скудры корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

СКА проиграл регулярку, но остался фаворитом. 3 доказательства и повода спорить

Напомним, СКА дома обыграл нижегородский «Торпедо» со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ. У армейцев шайбы забросили Николай Прохоркин, Патрик Херсли, Александр Хохлачев и Илья Ковальчук. В составе гостей голы забили Брэндон МакМиллан и Артем Аляев.

В начале матча травму получил защитник СКА Вячеслав Войнов. Хоккеист провел на льду одну смену, которая продолжалась 48 секунд. Войнов ударился ногой об борт, после чего ушел в раздевалку вместе с врачом команды.

Подопечные Олега Знарка завершили регулярный чемпионат со 137 очками после 60 игр. Столько же очков набрал ЦСКА, который опередил петербургский клуб благодаря большему количеству побед в основное время. Таким образом подопечные Дмитрия Квартальнова стал обладателем Кубка континента. «Торпедо» финишировало на шестой позиции, имея в активе 104 очка.

21 февраля команды стартуют в плей-офф КХЛ. СКА встретится с подольским «Витязем», а соперником «Торпедо» будет московское «Динамо». СКА начнет серию дома, «Торпедо» - на выезде. Серии пройдут до четырех побед. 

Матч

СКА - Торпедо - 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)

Голы:

Прохоркин 1:55 (1:0). МакМиллан (Эштон), 25:20 (1:1). Херсли (Дацюк), 28:18 (2:1 - бол.). Хохлачёв (Зуб, Коскиранта), 35:15 (3:1). Аляев 44:57 (3:2). Ковальчук (Херсли), 59:23 (4:2 - бол.).

Место и дата

18 февраля 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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