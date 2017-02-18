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Мората и Бэйл принесли победу «Реалу» в матче с «Эспаньолом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 23-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» на своем поле обыграл «Эспаньол» со счетом 2:0.

Счет в матче открыл на 21-й минуте нападающий Альваро Мората, его одноклубник Гарет Бэйл за шесть минут до конца встречи установил окончательный счет, забив с передачи Иско.

«Реал»с 52 очками лидирует в турнирной таблице, а «Эспаньол» расположился на девятой строчке, имея в активе 32 балла.

В следующем туре подопечные Зинедина Зидана 22 февраля на выезде сыграют с «Валенсией», а каталонцы 26 февраля примут «Осасуну».

Чемпионат Испании
23-й тур

Матч

Реал - Эспаньол - 2:0 (1:0)

Голы

Мората 33 (1:0). Бэйл 83 (2:0).

Состав

Реал: Касилья, Пепе, Карвахаль, Начо (Марсело, 81), Варан, Васкес, Ковачич (Каземиро, 61), Кроос, Иско, Мората (Бэйл, 71), Роналду

Эспаньол: Лопес Д., Рейес Д., Кариколь, Дуарте О., Лопес Д., Пьятти, Диоп, Фуэго, Хурадо (Васкес, 81), Рейес Х. (Перес, 46), Морено

Предупреждения:

Ковачич, 41; Иско, 48; Каземиро, 82 - Морено, 28; Фуэго, 53; Диоп, 68; Кариколь, 80

Судья:

Альберто Ундиано Мальенко (Испания)

Место и дата

18 февраля 18:15, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция

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