Мората и Бэйл принесли победу «Реалу» в матче с «Эспаньолом»
В матче 23-го
тура чемпионата Испании мадридский «Реал» на своем поле обыграл «Эспаньол» со
счетом 2:0.
Счет в матче
открыл на 21-й минуте нападающий Альваро Мората, его одноклубник Гарет Бэйл за
шесть минут до конца встречи установил окончательный счет, забив с передачи
Иско.
«Реал»с 52
очками лидирует в турнирной таблице, а «Эспаньол» расположился на девятой
строчке, имея в активе 32 балла.
В следующем
туре подопечные Зинедина Зидана 22 февраля на выезде сыграют с «Валенсией», а каталонцы
26 февраля примут «Осасуну».
Чемпионат Испании
23-й тур
Матч
Голы
Мората 33 (1:0). Бэйл 83 (2:0).
Состав
Реал: Касилья, Пепе, Карвахаль, Начо (Марсело, 81), Варан, Васкес, Ковачич (Каземиро, 61), Кроос, Иско, Мората (Бэйл, 71), Роналду
Эспаньол: Лопес Д., Рейес Д., Кариколь, Дуарте О., Лопес Д., Пьятти, Диоп, Фуэго, Хурадо (Васкес, 81), Рейес Х. (Перес, 46), Морено
Предупреждения:
Ковачич, 41; Иско, 48; Каземиро, 82 - Морено, 28; Фуэго, 53; Диоп, 68; Кариколь, 80
Судья:
Альберто Ундиано Мальенко (Испания)
Место и дата
18 февраля 18:15, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция