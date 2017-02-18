Мората и Бэйл принесли победу «Реалу» в матче с «Эспаньолом»

В матче 23-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» на своем поле обыграл «Эспаньол» со счетом 2:0.

Счет в матче открыл на 21-й минуте нападающий Альваро Мората, его одноклубник Гарет Бэйл за шесть минут до конца встречи установил окончательный счет, забив с передачи Иско.

«Реал»с 52 очками лидирует в турнирной таблице, а «Эспаньол» расположился на девятой строчке, имея в активе 32 балла.

В следующем туре подопечные Зинедина Зидана 22 февраля на выезде сыграют с «Валенсией», а каталонцы 26 февраля примут «Осасуну».

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23-й тур