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Не спать! «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию боя Емельяненко — Митрион

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В воскресенье, рано утром по московскому времени в Сан-Хосе (США) начнется турнир Bellator 172, в главном бою которого россиянин Федор Емельяненко (36-4) в «клетке» встретится с американцем Мэттом Митрионом (11-5).

В рамках бойцовского шоу выступит еще один представитель России. Анатолий Токов подерется против Франциско Франце (США).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию турнира. Мы начнем следить за всеми событиями, начиная с 4:00 (мск.).

Так что, ложитесь в субботу пораньше для того, чтобы не проспать бой Последнего императора.

ТЕКСТОВАЯ ТУРНИРА БОЯ - ЗДЕСЬ 

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