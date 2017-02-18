Не спать! «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию боя Емельяненко — Митрион

В воскресенье, рано утром по московскому времени в Сан-Хосе (США) начнется турнир Bellator 172, в главном бою которого россиянин Федор Емельяненко (36-4) в «клетке» встретится с американцем Мэттом Митрионом (11-5).

В рамках бойцовского шоу выступит еще один представитель России. Анатолий Токов подерется против Франциско Франце (США).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию турнира. Мы начнем следить за всеми событиями, начиная с 4:00 (мск.).

Так что, ложитесь в субботу пораньше для того, чтобы не проспать бой Последнего императора.