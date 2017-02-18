Дмитрий Квартальнов: Нас ждет сложный соперник
После победы над «Спартаком» главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов, с которым продлили контракт до 2019 года, оценил своего соперника в первом раунде плей-офф.
- В первом периоде мы забили пять шайб, но соперник имел хорошие моменты.
- Оцените соперника в первом раунде плей-офф.
- «Йокерит» - сильная команда, дважды нас в регулярном чемпионате обыграла. Но мы, надеюсь, подходим к плей-офф во всеоружии.
- Вам понравилось играть в ретро-форме? Может, продолжите в плей-офф на фарт?
- Да я даже не знал, что играем в ретро-форме, это вопрос к маркетнигу. Скажут – наденем и сыграем.
- До старта сезона предполагали, что снова завоюете Кубок Континента?
- Да я не помню, что было до начала сезона.
- А поражения от «Йокерита» помните?
- Так это статистика. От нее не уйти.
Матч
ЦСКА - Спартак - 6:1 (5:1, 1:0, 0:0)
Голы:
Ничушкин (Мамин, Кошелев), 1:42 (1:0). Шмелёв 2:29 (1:1). Кугрышев (Денисов, Ожиганов), 6:21 (2:1). Андронов (Жарков, Телегин), 12:01 (3:1). Панин (Жарков, Сергеев), 17:14 (4:1). Кошелев (Мамин, Сергеев), 19:05 (5:1). Науменков (Ничушкин, Мамин), 26:55 (6:1).
Место и дата
18 февраля 17:00, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция