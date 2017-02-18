Дмитрий Квартальнов: Нас ждет сложный соперник

После победы над «Спартаком» главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов, с которым продлили контракт до 2019 года, оценил своего соперника в первом раунде плей-офф.

- В первом периоде мы забили пять шайб, но соперник имел хорошие моменты.

- Оцените соперника в первом раунде плей-офф.

- «Йокерит» - сильная команда, дважды нас в регулярном чемпионате обыграла. Но мы, надеюсь, подходим к плей-офф во всеоружии.

- Вам понравилось играть в ретро-форме? Может, продолжите в плей-офф на фарт?

- Да я даже не знал, что играем в ретро-форме, это вопрос к маркетнигу. Скажут – наденем и сыграем.

- До старта сезона предполагали, что снова завоюете Кубок Континента?

- Да я не помню, что было до начала сезона.

- А поражения от «Йокерита» помните?

- Так это статистика. От нее не уйти.