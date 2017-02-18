Алексей Ярушкин: Почему так выступили? Задавайте вопросы по игре
После поражения от ЦСКА (1:6) исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Алексей Ярушкин отказался назвать причины провала команды в сезоне.
- В первом периоде, несмотря на пять пропущенных шайб, имели моменты, которые не реализовали. Не так хотели попрощаться с болельщиками. Сезон для нас сложился неудачно.
- В чем причины неудачи?
- Задавайте вопросы по игре…
Матч
ЦСКА - Спартак - 6:1 (5:1, 1:0, 0:0)
Голы:
Ничушкин (Мамин, Кошелев), 1:42 (1:0). Шмелёв 2:29 (1:1). Кугрышев (Денисов, Ожиганов), 6:21 (2:1). Андронов (Жарков, Телегин), 12:01 (3:1). Панин (Жарков, Сергеев), 17:14 (4:1). Кошелев (Мамин, Сергеев), 19:05 (5:1). Науменков (Ничушкин, Мамин), 26:55 (6:1).
Место и дата
18 февраля 17:00, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция
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