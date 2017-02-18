Алексей Ярушкин: Почему так выступили? Задавайте вопросы по игре

После поражения от ЦСКА (1:6) исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Алексей Ярушкин отказался назвать причины провала команды в сезоне.

- В первом периоде, несмотря на пять пропущенных шайб, имели моменты, которые не реализовали. Не так хотели попрощаться с болельщиками. Сезон для нас сложился неудачно.

- В чем причины неудачи?

- Задавайте вопросы по игре…