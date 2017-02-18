Каспарс Даугавиньш: Мы готовы к плей-офф. Сейчас начинается настоящий сезон

Нападающий «Торпедо» Каспарс Даугавиньш в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от матча против СКА (2:4) и оценил готовность нижегородцев к старту плей-офф.

– Если брать матч против СКА с точки зрения готовности к плей-офф – насколько команда к нему готова?

– Думаю, мы готовы. Сейчас начинается настоящий сезон. Надо выходить и выигрывать.

– Что следует извлечь из последних игр в регулярке не только против СКА, но и ЦСКА?

– Поражения – это даже лучше, чем обыгрывать и заходить в плей-офф, думая, что мы в порядке. Мы посмотрели на свои ошибки, поняли их и получили хорошую тренировку. Два матча прошли на больших скоростях, была силовая борьба. Это даже хорошо, мы в тонусе начинаем плей-офф.

– Над чем стоит поработать в оставшиеся два дня?

– Над тем, чтобы забивать голы, конечно. Всегда помогает, если больше шайб забрасываешь. Надо исключить маленькие ошибки. Это все тонкие детали. Игры против ЦСКА и СКА показали, что мы готовы сражаться с любой командой, – приводит слова Даугавиньша корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, СКА дома обыграл нижегородский «Торпедо» со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ. У армейцев шайбы забросили Николай Прохоркин, Патрик Херсли, Александр Хохлачев и Илья Ковальчук. В составе гостей голы забили Брэндон МакМиллан и Артем Аляев.

В начале матча травму получил защитник СКА Вячеслав Войнов. Хоккеист провел на льду одну смену, которая продолжалась 48 секунд. Войнов ударился ногой об борт, после чего ушел в раздевалку вместе с врачом команды.

Подопечные Олега Знарка завершили регулярный чемпионат со 137 очками после 60 игр. Столько же очков набрал ЦСКА, который опередил петербургский клуб благодаря большему количеству побед в основное время. Таким образом подопечные Дмитрия Квартальнова стал обладателем Кубка континента. «Торпедо» финишировало на шестой позиции, имея в активе 104 очка.

21 февраля команды стартуют в плей-офф КХЛ. СКА встретится с подольским «Витязем», а соперником «Торпедо» будет московское «Динамо». СКА начнет серию дома, «Торпедо» – на выезде. Серии пройдут до четырех побед.