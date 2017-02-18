Сергей Юран: В «Челси» бы Иванович так не ошибся
Экс-нападающий
сборной СССР, СНГ и России Сергей Юран – о причинах смазанного дебюта Ивановича
за «Зенит».
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Неудачную игру Ивановича списывают на адаптацию. Согласны?
- В случае с игроком такого высокого уровня смешно об этом говорить. Думаю, такую ошибку, как в первом голе «Андерлехта», он не допустил бы, играя в «Челси». Наверное, имела места некоторая недоконцентрация. В «Челси» ты знаешь, что после ошибок можешь надолго засесть в запас. А в «Зените» Иванович незаменим. И это ощущение незаменимости сыграло с ним злую шутку. Но он – профессионал. Видно, и по интервью, что расстроен. Думаю, теперь Иванович понимает, что и здесь тоже нужно играть с полной концентрацией и самоотдачей.
Матч
Голы
Ачимпонг 5 (1:0). Ачимпонг 31 (2:0).
Состав
Андерлехт: Рубен, Обрадович, Спайич, Ачимпонг (Чипчу, 60), Дешахт, Дендонкер, Станчу (Ханни, 74), Бруно, Нахар, Тьелеманс, Телин (Теодорчик, 81)
Зенит: Лодыгин, Иванович, Нету, Кришито, Шатов (Мак, 65), Эрнани, Жирков, Хави Гарсия, Жулиано (Юсупов, 81), Кокорин (Данни, 72), Дзюба
Предупреждения:
Тьелеманс, 17; Телин, 20 - Кришито, 22
Судья:
Майкл Оливер (Англия)
Место и дата
16 февраля 23:05, Констант Ванден Сток, Текстовая трансляция