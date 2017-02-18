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Сергей Юран: В «Челси» бы Иванович так не ошибся

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Экс-нападающий сборной СССР, СНГ и России Сергей Юран – о причинах смазанного дебюта Ивановича за «Зенит».

- Неудачную игру Ивановича списывают на адаптацию. Согласны?

- В случае с игроком такого высокого уровня смешно об этом говорить. Думаю, такую ошибку, как в первом голе «Андерлехта», он не допустил бы, играя в «Челси». Наверное, имела места некоторая недоконцентрация. В «Челси» ты знаешь, что после ошибок можешь надолго засесть в запас. А в «Зените» Иванович незаменим. И это ощущение незаменимости сыграло с ним злую шутку. Но он – профессионал. Видно, и по интервью, что расстроен. Думаю, теперь Иванович понимает, что и здесь тоже нужно играть с полной концентрацией и самоотдачей.

Матч

Андерлехт - Зенит - 2:0 (2:0)

Голы

Ачимпонг 5 (1:0). Ачимпонг 31 (2:0).

Состав

Андерлехт: Рубен, Обрадович, Спайич, Ачимпонг (Чипчу, 60), Дешахт, Дендонкер, Станчу (Ханни, 74), Бруно, Нахар, Тьелеманс, Телин (Теодорчик, 81)

Зенит: Лодыгин, Иванович, Нету, Кришито, Шатов (Мак, 65), Эрнани, Жирков, Хави Гарсия, Жулиано (Юсупов, 81), Кокорин (Данни, 72), Дзюба

Предупреждения:

Тьелеманс, 17; Телин, 20 - Кришито, 22

Судья:

Майкл Оливер (Англия)

Место и дата

16 февраля 23:05, Констант Ванден Сток, Текстовая трансляция

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