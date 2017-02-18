«Лестер» вылетел из Кубка Англии, проиграв «Миллуоллу»
Источник: Reuters
Действующий чемпион
Англии «Лестер» завершил выступление в Кубке Англии. В матче 1/8 финала «лисы»
проиграли в Лондоне «Миллуоллу» (0:1). Единственный гол на 90-й минуте забил
защитник из Ямайки Шон Каммингс.
Бывший форвард ЦСКА Ахмед Муса вышел в стартовом составе «Лестера» и провел на поле все 90 минут.
Отметим, что с 52-й минуты клуб из Лондона играл вдесятером после удаления защитника Джейка Купера.
Второй сезон подряд «Миллуолл» выступает в третьем по силе английском дивизионе, где занимает седьмое место.
Отметим, что ранее в ¼ финала Кубка Англии вышел представитель пятого английского дивизиона «Линкольн Сити».
Кубок Англии
1/8 финала
Матч
Миллуолл - Лестер Сити - 1:0 (0:0)
Место и дата
18 февраля 18:00, Ден, Онлайн-трансляция
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