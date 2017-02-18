«Лестер» вылетел из Кубка Англии, проиграв «Миллуоллу»

Н’Голо Канте: В «Лестере» мы не знали, победим ли. В «Челси» все по-другому, это клуб чемпионов

Полузащитник «Челси» Н’Голо Канте сравнил нынешнее положение команды в таблице с лидерством «Лестера», за который он выступал в прошлом сезоне.