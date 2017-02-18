Сергей Юран: Такой «Ростов» может дойти до полуфинала Лиги Европы

Экс-нападающий сборной СССР, СНГ и России Сергей Юран – о перспективах «Ростова» в Лиги Европы.

- Главное впечатление прошедшей еврокубковой недели – это «Ростов»?

- Не только, - говорит Юран. - Нужно еще и «Краснодар» отметить. От «Зенита», конечно, ожидал большего. Все-таки «Андерлехт» - середнячок, ровная команда без звезд. Может быть, это связано с тем, что добавились новые футболисты. А «Ростов» и «Краснодар» порадовали тем, как выглядели физически. Мы привыкли говорить в случае неудач в еврокубках, что не хватает игрового ритма, физическое состояние не то. Но и «Ростов» и «Краснодар» выглядели так, будто чемпионат и не заканчивался. Был технический брак, но в остальном, казалось, что обе команды могут еще прибавить.

- Насколько далеко такой «Ростов» может пройти в Лиги Европы?

- По тому, что они показали в игре со «Спартой», думаю, могут побороться за полуфинал. Игроки прекрасно готовы.