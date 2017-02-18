Сергей Юран: Такой «Ростов» может дойти до полуфинала Лиги Европы
Экс-нападающий
сборной СССР, СНГ и России Сергей Юран – о перспективах «Ростова» в Лиги
Европы.
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Главное впечатление прошедшей еврокубковой недели – это «Ростов»?
- Не только, -
говорит Юран. - Нужно еще и «Краснодар» отметить. От «Зенита», конечно, ожидал
большего. Все-таки «Андерлехт» - середнячок, ровная команда без звезд. Может
быть, это связано с тем, что добавились новые футболисты. А «Ростов» и «Краснодар»
порадовали тем, как выглядели физически. Мы привыкли говорить в случае неудач в
еврокубках, что не хватает игрового ритма, физическое состояние не то. Но и «Ростов»
и «Краснодар» выглядели так, будто чемпионат и не заканчивался. Был технический
брак, но в остальном, казалось, что обе команды могут еще прибавить.
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Насколько далеко такой «Ростов» может пройти в Лиги Европы?
- По тому, что они показали в игре со «Спартой», думаю, могут побороться за полуфинал. Игроки прекрасно готовы.
Матч
Голы
Мевля 15 (1:0). Полоз 38 (2:0). Нобоа 40 (3:0). Азмун 68 (4:0).
Состав
Ростов: Медведев, Кудряшов, Гранат, Навас, Нобоа, Калачёв, Ерохин (Препелицэ, 83), Мевля, Гацкан, Бухаров (Азмун, 67), Полоз (Девич, 74)
Спарта: Коубек, Мазух, Кадлец М., Караваев, Намойнесу, Сачек, Конате, Дочкал (Лафата, 87), Ваха (Голек, 80), Альбьяч (Гибш, 76), Юлиш
Предупреждения:
Удаления:
нет - Конате, 32
Судья:
Бас Нейхёйс (Голландия)
Место и дата
16 февраля 21:00, Олимп-2, Текстовая трансляция