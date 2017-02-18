Плишкова обыграла Возняцки и завоевала титул в Дохе

читайте также

Элина Свитолина: Москву в черный список не заносила. Будем думать, ехать ли туда Украинская теннисистка Элина Свитолина сказала, что она пока не отказывается от возможности выступления в Москве на Кубке Кремля из-за прошлогоднего инцидента с угрозами в ее адрес. Она сообщила, что в следующий раз будет принимать решение об участии в турнире в зависимости от обстоятельств.

Вихлянцева вышла во второй раунд квалификации турнира в Дубае Российская теннисистка Наталья Вихлянцева пробилась второй раунд квалификации турнира WTA в Дубае (ОАЭ). В первом раунде она победила Дарию Юрак из Хорватии.

Касаткина проиграла Пуиг в четвертьфинале турнира в Дохе Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла выйти в полуфинал турнира в Дохе.

Супербоул устроит личную жизнь! Фанат выиграл свидание с красоткой-теннисисткой Парень поверил в камбэк любимой команды, за что получил очень приятный приз.

Касаткина обыграла Кербер во втором круге турнира в Дохе Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу во втором круге турнира в Дохе.

Веснина уступила Дэвис во втором круге турнира в Дохе Российская теннисистка Елена Веснина не сумела выйти в четвертьфинал турнира в Дохе.

WTA: Кузнецова пропустит турнир в Дубае Как сообщает официальный сайт WTA, российская теннисистка Светлана Кузнецова отказалась от участия в турнире в Дубае.

Павлюченкова проиграла Цибулковой во втором круге турнира в Катаре Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в рамках второго круга турнира в Дохе уступила представительнице Словакии Доминике Цибулковой.

Касаткина победила Бегу и вышла на Кербер в Дохе 32-я ракетка мира Дарья Касаткина вышла во второй круг турнира WTA Qatar Total Open в Дохе.

Веснина вышла в 1/8 финала турнира в Дохе Российская теннисистка Елена Веснина вышла в 1/8 финала турнира в Дохе.

Комментатор, уволенный за высказывание об Уильямс, подал в суд на ESPN Теннисный комментатор Дуг Адлер, уволенный за высказывание об американке Винус Уильямс, подал в суд на ESPN, утверждая, что его неправильно поняли.

Александрова не смогла пробиться в основную сетку турнира в Дохе Россиянка Екатерина Александрова не смогла выйти в финальный раунд квалификации на турнире в Дохе.

Шарапова пожертвовала более двух миллионов рублей в пользу детских домов в России Российская теннисистка Мария Шарапова пожертвовала часть выручки от продаж конфет Sugarpova в пользу детских домов в России.

Владимир Камельзон: Задача Шараповой – вернуться в игру, пока рано думать о сборной Заслуженный тренер России Владимир Камельзон считает, что теннисистке Марии Шараповой пока не стоит задумываться о выступлении за сборную России, ее главная задача – вернуться в игру после длительной дисквалификации.

Веснина опустилась на 16-ю строчку рейтинга WTA На официальном сайте WTA опубликован обновленный рейтинг.

Екатерина Макарова: Я рада за Машу Шарапову 39-я ракетка мира Екатерина Макарова перед матчем Кубка Федерации с Тайванем оценила свои результаты в начале сезона и прокомментировала скорое возвращение на корт Марии Шараповой, у которой в апреле завершается срок дисквалификации.

Шарапова получила wild card для участия в турнире в Мадриде Российская теннисистка Мария Шарапова, отстраненная за употребление запрещенного вещества мельдония, получила wild card (специальное приглашение) на участие в турнире в Мадриде.

Новак Джокович: Надеюсь, Шарапова станет номером один в мире, она этого достойна Сербский теннисист Новак Джокович поделился ожиданиями от возвращения россиянки Марии Шараповой на корт.

Шикарное шоу, которое убедит: в России тоже умеют круто оформлять спорт (видео) Непросто поверить, что это происходит в России. А тем более – на теннисном турнире.