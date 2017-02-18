Плишкова обыграла Возняцки и завоевала титул в Дохе
Каролина ПлишковаИсточник: Reuters
Третья ракетка мира
Каролина Плишкова стала победителем турнира Qatar Total Open в Дохе.
В финале 24-летняя теннисистка из Чехии нанесла поражение Каролин Возняцки, которая занимает 18-е место в рейтинге WTA (6:3, 6:4).
Эта победа стала первой для Плишковой над Возняцки. В предыдущих трех матчах неизменно выигрывала соперница из Дании.
Плишкова завоевала восьмой титул в карьере и второй – в этом сезоне. Ранее она победила на первом в году турнире в Брисбене, после чего дошла до четвертьфинала Australian Open.
Доха (Катар)
Турнир WTA Qatar Total Open
Призовой фонд 710 900 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд|
Финал
Матч
Возняцки К. (Дания) - Плишкова К. (Чехия) - 3:6, 4:6
Место и дата
18 февраля 18:15, , Онлайн-трансляция
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