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Плишкова обыграла Возняцки и завоевала титул в Дохе

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Каролина Плишкова
Каролина ПлишковаИсточник: Reuters

Третья ракетка мира Каролина Плишкова стала победителем турнира Qatar Total Open в Дохе.

В финале 24-летняя теннисистка из Чехии нанесла поражение Каролин Возняцки, которая занимает 18-е место в рейтинге WTA (6:3, 6:4).

Эта победа стала первой для Плишковой над Возняцки. В предыдущих трех матчах неизменно выигрывала соперница из Дании.

Плишкова завоевала восьмой титул в карьере и второй – в этом сезоне. Ранее она победила на первом в году турнире в Брисбене, после чего дошла до четвертьфинала Australian Open.

Доха (Катар)
Турнир WTA Qatar Total Open
Призовой фонд 710 900 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд|
Финал

Матч

Возняцки К. (Дания) - Плишкова К. (Чехия) - 3:6, 4:6

Место и дата

18 февраля 18:15, , Онлайн-трансляция

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