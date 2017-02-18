Мартен Фуркад: Конфликт с Шипулиным исчерпан, не хотелось бы больше об этом вспоминать

Французский биатлонист Мартен Фуркад подвел итоги мужской эстафеты на чемпионате мира в Хохфильцене.

– Ребята достаточно хорошо готовы к чемпионату мира, но в отдельных гонках проявить себя не удалось, к сожалению, никому, поэтому в команде перед этой эстафетой чувствовалось некоторое напряжение, - цитирует Фуркада Sportbox.ru. – Мы готовились к старту все в своем ритме, каждый настраивался на гонку по своему, и я очень рад, что мы сработали так слаженно и все вместе завоевали серебряную медаль.

– Уходя в гонку вместе с Шипулиным, вы не вспоминали о вашей ссоре на прошлой неделе?

– Нет, этот инцидент совершенно исчерпан, и мне бы не хотелось больше об этом вспоминать. Мы с Антоном все обсудили и поняли друг друга, поэтому сейчас больше нет необходимости возвращаться к вопросам, которые не касаются спорта.

Напомним, золото в эстафете завоевала российская сборная,серебро у Франции, а бронза у Австрии.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этой гонки.