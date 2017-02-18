«Марсель» обыграл «Ренн» в матче 26-го тура Лиги 1
В матче 26-го
тура чемпионата Франции «Марсель» на своем поле обыграл «Ренн» со счетом 2:0.
В составе
победителей мячи забили Клинтон Н'Джие т Флорьян Товен.
«Марсель» с 39-ю
очками занимает шестое место в турнирной таблице, а «Ренн» расположился на 10-й
строчке, имея в активе 33 балла.
В следующем
туре подопечные Руди Гарсии 26 февраля примут «Пари Сен-Жермен», а красно-черные
днем ранее сыграют с «Лорьяном».
Чемпионат Франции
26-й тур
Матч
Голы
Н'Джи 59 (1:0). Товен 65 (2:0).
Состав
Марсель: Пеле, Эвра (Дория, 75), Роланду, Сертич, Сансон, Лопес (Кабелла, 79), Пайе, Ангуисса, Товен (Сарр, 86), Ванкер, Н'Джи
Ренн: Костиль, Бааль, Данзе, Гнаньон, Мендеш, Амальфитано (Диакаби, 21), Шантом (Эну, 15), Мубеле (Саид, 69), Прчич, Андре, Сьо
Предупреждения:
Ванкер, 61 - нет
Судья:
Франк Шнайдер (Франция)
Место и дата
18 февраля 19:00, Велодром, Онлайн-трансляция