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«Марсель» обыграл «Ренн» в матче 26-го тура Лиги 1

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 26-го тура чемпионата Франции «Марсель» на своем поле обыграл «Ренн» со счетом 2:0.

В составе победителей мячи забили Клинтон Н'Джие т Флорьян Товен.

«Марсель» с 39-ю очками занимает шестое место в турнирной таблице, а «Ренн» расположился на 10-й строчке, имея в активе 33 балла.

В следующем туре подопечные Руди Гарсии 26 февраля примут «Пари Сен-Жермен», а красно-черные днем ранее сыграют с «Лорьяном».

Чемпионат Франции
26-й тур

Матч

Марсель - Ренн - 2:0 (0:0)

Голы

Н'Джи 59 (1:0). Товен 65 (2:0).

Состав

Марсель: Пеле, Эвра (Дория, 75), Роланду, Сертич, Сансон, Лопес (Кабелла, 79), Пайе, Ангуисса, Товен (Сарр, 86), Ванкер, Н'Джи

Ренн: Костиль, Бааль, Данзе, Гнаньон, Мендеш, Амальфитано (Диакаби, 21), Шантом (Эну, 15), Мубеле (Саид, 69), Прчич, Андре, Сьо

Предупреждения:

Ванкер, 61 - нет

Судья:

Франк Шнайдер (Франция)

Место и дата

18 февраля 19:00, Велодром, Онлайн-трансляция

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