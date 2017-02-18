Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Эстафета. Мужчины
Хоккей  СКА4 : 2Торпедо
Хоккей  Баффало1 : 1Сент-Луис
Хоккей  ЦСКА6 : 1Спартак
Футбол  Реал2 : 0Эспаньол
Хоккей  Детройт- : -Вашингтон
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Андерс Бессеберг: Этап Кубка мира в Тюмени продолжает оставаться в календаре следующего сезона

Источник:  ТАССКомментарии

Президент Международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг заявил, что этап Кубка мира в Тюмени продолжает оставаться в календаре следующего сезона.

«Этап Кубка мира в Тюмени продолжает оставаться в календаре соревнований на следующий сезон. Что произойдет дальше, мы спрогнозировать не можем», – приводит ТАСС слова Бессеберга.

Напомним, в нынешнем сезоне Россия отказалась от проведения этапа Кубка мира в Тюмени после публикации второй части доклада Ричарда Макларена.

Также России рекоммендовано отказаться от чемпионата мира, который должен пройти в Тюмени в 2021 году.

В следующем сезоне этап Кубка мира в Тюмени запланирован на 19-25 марта.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Дмитрий Губерниев: Я сказал Фуркаду «Хватит говорить о допинге!» Он согласилсяДмитрий Губерниев: Я сказал Фуркаду «Хватит говорить о допинге!» Он согласилсяПопулярнейший комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев после золота биатлонистов дал интервью обозревателю «Советского спорта».«Мы никому ничего не доказывали». «Золото» сегодняшней эстафеты в цитатах«Мы никому ничего не доказывали». «Золото» сегодняшней эстафеты в цитатахНа чемпионате мира по биатлону мы сегодня получили «золото» в мужской эстафете.Мартен Фуркад: Конфликт с Шипулиным исчерпан, не хотелось бы больше об этом вспоминатьФранцузский биатлонист подвел итоги мужской эстафеты на чемпионате мира в Хохфильцене.«После стрельбы я рванул!» Наши биатлонисты рассказали, как выиграли эстафету«После стрельбы я рванул!» Наши биатлонисты рассказали, как выиграли эстафетуПосле золотого финиша российской команды Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин рассказали, как им удалось победить.Рикко Гросс: Я очень горд за нашу команду. Это выдающееся достижениеСтарший тренер мужской сборной России Рикко Гросс прокомментировал победу в эстафете на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене.Губерниев помирился с ФуркадомКомментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев объявил о том, что помирился с французским биатлонистом Мартеном Фуркадом.1812-й и 2017-й. Наполеон. Фуркад. И – Рос-си-я! Колонка Юрия Цыбанева1812-й и 2017-й. Наполеон. Фуркад. И – Рос-си-я! Колонка Юрия ЦыбаневаОбозреватель «Советского спорта» – о триумфальной победе мужской сборной России в эстафете на чемпионате мира.Алексей Волков: Обходил, а потом больше проигрывал, и бросил это делоЧемпион мира Алексей Волков после победы сборной России в эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене рассказал о том, как прошел свой первый этап.Александр Касперович: У меня ощущения, как гора с плеч свалиласьГлавный тренер сборной России Александр Касперович прокомментировал победу мужской команды в эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене.Максим Цветков: От нас всегда многого ждут, и мы настраиваемся соответствующим образомЧемпион мира Максим Цветков подвел итоги эстафетной гонки на чемпионате мира в Хохфильцене, по итогам которой мужская сборная России впервые с 2008 года выиграла золото.Антон Бабиков: Был уверен, что Шипулин справится со стрельбой и всем этапомЧемпион мира Антон Бабиков после победы мужской сборной России в эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене рассказал о том, как следил за заключительным этапом, на котором за российскую команду бежал Антон Шипулин.Виталий Мутко: Поздравляю сборную России с победой, красавцы, молодцы!Вице-премьер Российской Федерации Виталий Мутко поздравил мужскую сборную России с победой на в эстафете чемпионата мира по биатлону в Хохфильцене.Павел Колобков: Долгожданная победа. Сегодня вся команда была единым коллективомМинистр спорта Российский Федерации Павел Колобков поздравил мужскую сборную России с победой на в эстафете чемпионата мира по биатлону в Хохфильцене.Антон Шипулин: Еще одна моя мечта осуществилась, за это спасибо командеЧемпион мира Антон Шипулин подвел итоги эстафетной гонки на чемпионате мира в Хохфильцене, по итогам которой мужская сборная России впервые с 2008 года выиграла золото.Триумф в эстафете. Шипулин одолел Фуркада и финишировал с флагом!Триумф в эстафете. Шипулин одолел Фуркада и финишировал с флагом!Мужская сборная России в упорной борьбе одержала победу в мужской эстафете на чемпионате мира.Мужская сборная Россия стала пятикратным чемпионом мира в эстафетеМужская сборная России в пятый раз выиграла золото чемпионата мира в эстафете.Сборная России выиграла мужскую эстафету на чемпионате мираСборная России выиграла мужскую эстафету на чемпионате мираНа чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене состоялась мужская эстафета, победу в которой одержала сборная России.Чемпионат мира. Мужчины. Эстафета. Как это былоГонка чемпионата мира по биатлону на сайте «Советского спорта».Максим Максимов: Жду от сборной России победы в эстафетеЭкс-биатлонист сборной России Максим Максимов поделился ожиданиями от эстафеты на чемпионате мира в Хохфильцене (Австрия). Он выразил надежду, что российская команда сможет выиграть гонку.Почему у сборной России по биатлону все плохо?Почему у сборной России по биатлону все плохо?Обозреватель «Советского спорта» Сергей Подгорнов пытается понять: в чем причины постоянных провалов на биатлонном чемпионате мира?
Главные новости
Футбол
Гол Миранчука принес победу «Локомотиву» в матче с «Хэбэй Чайна Фортун»
Биатлон
Мартен Фуркад: Конфликт с Шипулиным исчерпан, не хотелось бы больше об этом вспоминать
Футбол
«Лестер» вылетел из Кубка Англии, проиграв «Миллуоллу»
Футбол
«Манчестер Сити» не смог победить «Хаддерсфилд» в Кубке Англии
MMA
Не спать! «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию боя Емельяненко – Митрион
Футбол
Мората и Бэйл принесли победу «Реалу» в матче с «Эспаньолом»
Хоккей
Определились все пары первого раунда плей-офф Кубка Гагарина
Биатлон
Губерниев помирился с Фуркадом
Футбол
Гол Левандовски на последней минуте спас «Баварию» от поражения в матче с «Гертой»
Хоккей
ЦСКА разгромил «Спартак» и в третий раз подряд выиграл Кубок континента
все новости
Андерс Бессеберг
Андерс Бессебергвсе новости
Кубок мира
Кубок миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости