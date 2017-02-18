Андерс Бессеберг: Этап Кубка мира в Тюмени продолжает оставаться в календаре следующего сезона
Президент
Международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг заявил, что этап Кубка мира
в Тюмени продолжает оставаться в календаре следующего сезона.
«Этап Кубка мира в Тюмени продолжает оставаться в календаре
соревнований на следующий сезон. Что произойдет дальше, мы спрогнозировать не
можем», – приводит ТАСС слова Бессеберга.
Напомним, в нынешнем сезоне Россия отказалась от проведения этапа
Кубка мира в Тюмени после публикации второй части доклада Ричарда Макларена.
Также России рекоммендовано отказаться от чемпионата мира, который
должен пройти в Тюмени в 2021 году.
В следующем сезоне этап Кубка мира в Тюмени запланирован на 19-25
марта.
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