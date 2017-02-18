Андерс Бессеберг: Этап Кубка мира в Тюмени продолжает оставаться в календаре следующего сезона

Президент Международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг заявил, что этап Кубка мира в Тюмени продолжает оставаться в календаре следующего сезона.

«Этап Кубка мира в Тюмени продолжает оставаться в календаре соревнований на следующий сезон. Что произойдет дальше, мы спрогнозировать не можем», – приводит ТАСС слова Бессеберга.

Напомним, в нынешнем сезоне Россия отказалась от проведения этапа Кубка мира в Тюмени после публикации второй части доклада Ричарда Макларена.

Также России рекоммендовано отказаться от чемпионата мира, который должен пройти в Тюмени в 2021 году.

В следующем сезоне этап Кубка мира в Тюмени запланирован на 19-25 марта.