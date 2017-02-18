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Гол Миранчука принес победу «Локомотиву» в матче с «Хэбэй Чайна Фортун»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В товарищеском матче на сборе в Испании московский «Локомотив» обыграл команду «Хэбэй Чайна Фортун» со счетом 1:0.

Единственный гол в составе железнодорожников забил полузащитник Алексей Миранчук.

Стоит отметить, на 27-й минуте голкипер московской команды Маринато Гилерме отбил пенальти.

Добавим, столичная команда провела уже второй матч сегодня, ранее железнодорожники полурезервным составом не смогли обыграть «Бэйцзин Гоань» (1:1).

В следующем матче «Локомотив» 22 февраля встретится с норвежским «Стремсгодсетом».

«Локомотив» - «Хэбэй Чайна Фортун» - 1:0 (1:0)
Голы: Миранчук, 24 (1:0)
«Локомотив»: Гилерме, Янбаев, Михалик, Чорлука, Пейчинович, В.Денисов, И.Денисов, Коломейцев, Фернандеш, Ал. Миранчук, Майкон (Шкулетич, 78)
«Хэбэй»: Ченг Янг, Джао М, Ханг Рен, Хайфенг Динг, Юхао Жао, Чендонг Жан, Джао, Алоизио, Лавесси, Бо Хан Ин, Эрнанес
Незабитый пенальти: Алоизио, 27

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