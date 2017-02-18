Гол Миранчука принес победу «Локомотиву» в матче с «Хэбэй Чайна Фортун»

Дмитрий Тарасов: С Ольгой нас связывали прекрасные моменты, но прошу более не затрагивать эту тему

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов обратился к болельщикам с просьбой не обсуждать его личную жизнь в комментариях его страниц в социальных сетях.