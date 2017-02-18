Гол Миранчука принес победу «Локомотиву» в матче с «Хэбэй Чайна Фортун»
В товарищеском
матче на сборе в Испании московский «Локомотив» обыграл команду «Хэбэй Чайна
Фортун» со счетом 1:0.
Единственный
гол в составе железнодорожников забил полузащитник Алексей Миранчук.
Стоит
отметить, на 27-й минуте голкипер московской команды Маринато Гилерме отбил
пенальти.
Добавим, столичная
команда провела уже второй матч сегодня, ранее железнодорожники полурезервным составом не смогли обыграть «Бэйцзин Гоань» (1:1).
В следующем матче
«Локомотив» 22 февраля встретится с норвежским «Стремсгодсетом».
«Локомотив» -
«Хэбэй Чайна Фортун» - 1:0 (1:0)
Голы: Миранчук, 24 (1:0)
«Локомотив»: Гилерме, Янбаев, Михалик, Чорлука, Пейчинович, В.Денисов, И.Денисов, Коломейцев, Фернандеш, Ал. Миранчук, Майкон (Шкулетич, 78)
«Хэбэй»: Ченг Янг, Джао М, Ханг Рен, Хайфенг Динг, Юхао Жао, Чендонг Жан, Джао, Алоизио, Лавесси, Бо Хан Ин, Эрнанес
Незабитый пенальти: Алоизио, 27