Максим Осипов: Игра за сборную? Вызвали и спасибо

Защитник «Торпедо» Максим Осипов в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от поражения в матче против СКА (2:4), а также об игре за сборную России.

- Армейцы использовали свои моменты, сыграли мастеровито, показали свой класс.

- Вы будете в первом раунде плей-офф играть против «Динамо». Довольны?

- Мы не выбирали соперника, будем биться против них. Самое главное – показывать свою игру, а дальше будет видно.

- Смогли перестроиться после матчей за сборную?

- Да, игра за национальную команду не мешает. Вызов в сборную был приятен, но я бы не сказал, что он мне лично что-то добавил. Вызвали и спасибо.

- Эйфории после победы в Евротуре не было?

- Нет, абсолютно никакой. Как только я сыграл, сразу же полностью головой вернулся в клуб, - сказал Осипов корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

СКА проиграл регулярку, но остался фаворитом. 3 доказательства и повода спорить

Напомним, СКА дома обыграл нижегородский «Торпедо» со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ. У армейцев шайбы забросили Николай Прохоркин, Патрик Херсли, Александр Хохлачев и Илья Ковальчук. В составе гостей голы забили Брэндон МакМиллан и Артем Аляев.

В начале матча травму получил защитник СКА Вячеслав Войнов. Хоккеист провел на льду одну смену, которая продолжалась 48 секунд. Войнов ударился ногой об борт, после чего ушел в раздевалку вместе с врачом команды.

Подопечные Олега Знарка завершили регулярный чемпионат со 137 очками после 60 игр. Столько же очков набрал ЦСКА, который опередил петербургский клуб благодаря большему количеству побед в основное время. Таким образом подопечные Дмитрия Квартальнова стал обладателем Кубка континента. «Торпедо» финишировало на шестой позиции, имея в активе 104 очка.

21 февраля команды стартуют в плей-офф КХЛ. СКА встретится с подольским «Витязем», а соперником «Торпедо» будет московское «Динамо». СКА начнет серию дома, «Торпедо» - на выезде. Серии пройдут до четырех побед.