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Илья Сорокин: Для нас важна победа в регулярке, ребята просто красавцы

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

После победы над «Спартаком» (6:1) вратарь ЦСКА Илья Сорокин рассказал, насколько было важно для его команды выиграть регулярный чемпионат.

- Мы трижды подряд выиграли регулярный чемпионат. Это очень для нас важно. Все ребята просто красавцы.

- Соперника по плей-офф успели изучить?
- Еще нет. Но в плей-офф слабых нет.

- Обычно изучаете игроков, атакующих ваши ворота?
- Обычно да.

- В этом сезоне ЦСКА дважды проиграл «Йокериту»…
- Это было в регулярном чемпионате. Плей-офф – совсем другое.

- Серию с финнами двухлетней давности помните?
- Нет. Сейчас там совсем другая команда.

- Со своим другом Игорем Шестеркиным успели обсудить итоги регулярного чемпионата?
- Еще нет, ведь последние матчи недавно завершились.

- Вы против СКА в этом чемпионате играете не очень удачно.
- Еще не вечер. Встретимся с ними и посмотрим.

Матч

ЦСКА - Спартак - 6:1 (5:1, 1:0, 0:0)

Голы:

Ничушкин (Мамин, Кошелев), 1:42 (1:0). Шмелёв 2:29 (1:1). Кугрышев (Денисов, Ожиганов), 6:21 (2:1). Андронов (Жарков, Телегин), 12:01 (3:1). Панин (Жарков, Сергеев), 17:14 (4:1). Кошелев (Мамин, Сергеев), 19:05 (5:1). Науменков (Ничушкин, Мамин), 26:55 (6:1).

Место и дата

18 февраля 17:00, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция

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