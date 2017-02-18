Илья Сорокин: Для нас важна победа в регулярке, ребята просто красавцы

После победы над «Спартаком» (6:1) вратарь ЦСКА Илья Сорокин рассказал, насколько было важно для его команды выиграть регулярный чемпионат.

- Мы трижды подряд выиграли регулярный чемпионат. Это очень для нас важно. Все ребята просто красавцы.

- Соперника по плей-офф успели изучить?

- Еще нет. Но в плей-офф слабых нет.

- Обычно изучаете игроков, атакующих ваши ворота?

- Обычно да.

- В этом сезоне ЦСКА дважды проиграл «Йокериту»…

- Это было в регулярном чемпионате. Плей-офф – совсем другое.

- Серию с финнами двухлетней давности помните?

- Нет. Сейчас там совсем другая команда.

- Со своим другом Игорем Шестеркиным успели обсудить итоги регулярного чемпионата?

- Еще нет, ведь последние матчи недавно завершились.

- Вы против СКА в этом чемпионате играете не очень удачно.

- Еще не вечер. Встретимся с ними и посмотрим.