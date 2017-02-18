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Луис Энрике: Я бы не работал в «Барселоне» третий год, если бы критика сказывалась на мне

Источник:  MarcaКомментарии

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике рассказал, как относится к критике после поражения от «Пари Сен-Жермен» (0:4) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов на «Парк де Пренс».

«Критика не влияет на меня, иначе я бы не работал в «Барселоне» третий год, – приводит Marca слова Энрике. – К счастью, между клубом и прессой существует значительная дистанция. Я не слушаю прессу и не собираюсь это делать на этой неделе. Я не подойду к радио- или ТВ-репортерам ближе чем на десять метров.

Предстоящий матч с «Леганесом» даст возможность увидеть, кто правильно отреагировал на предыдущее поражение. Игра с «ПСЖ» крутится у меня в голове каждый день и не выйдет оттуда еще целый месяц. Но мы не можем думать только о нем. Есть и другие матчи».

Напомним, матч «Барселона» – «Леганес» пройдет 19 февраля на «Камп Ноу». Начало – 22:45 (мск).

Матч

Барселона - Леганес

Место и дата

19 февраля 22:45, Ноу Камп, Онлайн-трансляция

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