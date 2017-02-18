Андрей Сафронов: «Динамо» не выбирало соперника, хотя могло это сделать

Генеральный директор «Динамо» Андрей Сафронов после матча с «Куньлунь Ред Стар» (2:1) оценил выступление команды в регулярном чемпионате КХЛ, который бело-голубые завершили на третьем месте Западной конференции.

«Динамо» в регулярном чемпионате продемонстрировало сплоченность, духовитость и, скажем так, знание хоккейного материала. Мы показали, что «Динамо» не выбирает соперника, хотя могли это сделать – все ведь видели прекрасно ситуацию в таблице.

Низкий поклон ребятам за качественную игру. Удивил ли «Локомотив», проиграв «Амуру» и пропустив «Динамо» на третье место? Пусть это останется за скобками, без комментариев», – приводит «Р-Спорт» слова Сафронова.

Напомним, в первом раунде плей-офф «Динамо» сыграет с «Торпедо». Серия начнется 21 февраля в Москве.

«Локомотив», проигравший «Амуру», вышел на минское «Динамо».