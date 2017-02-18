Андрей Сафронов: «Динамо» не выбирало соперника, хотя могло это сделать
Генеральный директор «Динамо»
Андрей Сафронов после матча с «Куньлунь Ред Стар» (2:1) оценил выступление
команды в регулярном чемпионате КХЛ, который бело-голубые завершили на третьем
месте Западной конференции.
«Динамо» в регулярном чемпионате продемонстрировало сплоченность, духовитость и, скажем так, знание хоккейного материала. Мы показали, что «Динамо» не выбирает соперника, хотя могли это сделать – все ведь видели прекрасно ситуацию в таблице.
Низкий поклон ребятам за качественную игру. Удивил ли «Локомотив», проиграв «Амуру» и пропустив «Динамо» на третье место? Пусть это останется за скобками, без комментариев», – приводит «Р-Спорт» слова Сафронова.
Напомним, в первом раунде плей-офф «Динамо» сыграет с «Торпедо». Серия начнется 21 февраля в Москве.
«Локомотив», проигравший «Амуру», вышел на минское «Динамо».
Матч
Динамо - Куньлунь Ред Стар - 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
Голы:
Саллинен (Мянтюля, Яшин), 28:41 (0:1). Кокарев (Горовиков), 39:17 (1:1). Карсумс (Никулин, Кашпар), 45:31 (2:1).
Место и дата
18 февраля 17:00, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция