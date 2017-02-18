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Андрей Сафронов: «Динамо» не выбирало соперника, хотя могло это сделать

Источник:  Р-СпортКомментарии

Генеральный директор «Динамо» Андрей Сафронов после матча с «Куньлунь Ред Стар» (2:1) оценил выступление команды в регулярном чемпионате КХЛ, который бело-голубые завершили на третьем месте Западной конференции.

«Динамо» в регулярном чемпионате продемонстрировало сплоченность, духовитость и, скажем так, знание хоккейного материала. Мы показали, что «Динамо» не выбирает соперника, хотя могли это сделать – все ведь видели прекрасно ситуацию в таблице.

Низкий поклон ребятам за качественную игру. Удивил ли «Локомотив», проиграв «Амуру» и пропустив «Динамо» на третье место? Пусть это останется за скобками, без комментариев», – приводит «Р-Спорт» слова Сафронова.

Напомним, в первом раунде плей-офф «Динамо» сыграет с «Торпедо». Серия начнется 21 февраля в Москве.

«Локомотив», проигравший «Амуру», вышел на минское «Динамо».

Матч

Динамо - Куньлунь Ред Стар - 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Голы:

Саллинен (Мянтюля, Яшин), 28:41 (0:1). Кокарев (Горовиков), 39:17 (1:1). Карсумс (Никулин, Кашпар), 45:31 (2:1).

Место и дата

18 февраля 17:00, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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