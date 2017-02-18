Организаторы ЧМ перепутали гимн России во время награждения
Организаторы чемпионата мира по биатлону во время награждения сборной России золотыми медалями за победу в эстафете перепутали национальный гимн, включив «Патриотическую песню» Михаила Глинки, которая использовалась в качестве гимна с 1990 по 2001 год.
Гимн 🇷🇺 не нашли!!! Поем акапелла pic.twitter.com/wSYK3VRlBT— Olympic Russia (@Olympic_Russia) 18 февраля 2017 г.
Ошибка была исправлена после прямого вмешательства комментатора Дмитрия Губерниева. Но перед этим наши биатлонисты вместе с болельщиками спели гимн а капелла.
Произошедшее было объявлено технической накладкой, ведущий церемонии принес свои извинения.
Гимн 🇷🇺нашли!!! pic.twitter.com/UHDdnMHgpO— Olympic Russia (@Olympic_Russia) 18 февраля 2017 г.
Напомним, золото в эстафете российской команде принесли Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин.
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