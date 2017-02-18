Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Эстафета. Мужчины
Футбол  Реал2 : 0Эспаньол
Хоккей  Детройт1 : 0Вашингтон
Хоккей  СКА4 : 2Торпедо
Хоккей  Баффало3 : 1Сент-Луис
Хоккей  Монреаль0 : 0Виннипег
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Организаторы ЧМ перепутали гимн России во время награждения

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Организаторы чемпионата мира по биатлону во время награждения сборной России золотыми медалями за победу в эстафете перепутали национальный гимн, включив «Патриотическую песню» Михаила Глинки, которая использовалась в качестве гимна с 1990 по 2001 год.

Ошибка была исправлена после прямого вмешательства комментатора Дмитрия Губерниева. Но перед этим наши биатлонисты вместе с болельщиками спели гимн а капелла.

Произошедшее было объявлено технической накладкой, ведущий церемонии принес свои извинения.

Напомним, золото в эстафете российской команде принесли Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Антон Шипулин: Между мной и Фуркадом больше не будет конфликтовЧемпион мира Антон Шипулин прокомментировал победу сборной России в эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене.Дмитрий Губерниев: Взял микрофон у ведущего, спели гимн сами (видео)Спортивный комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев опубликовал видео того, как мужская сборная России исполнила национальный гимн во время награждения на чемпионате мира по биатлону.Дмитрий Губерниев: Я сказал Фуркаду «Хватит говорить о допинге!» Он согласилсяДмитрий Губерниев: Я сказал Фуркаду «Хватит говорить о допинге!» Он согласилсяПопулярнейший комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев после золота биатлонистов дал интервью обозревателю «Советского спорта».7 цифр, которые убедят: золото России в эстафете – самое крутое событие зимы7 цифр, которые убедят: золото России в эстафете – самое крутое событие зимыПобеда сборной России на чемпионате мира – исход, которого по логике не должно было быть.«Мы никому ничего не доказывали». «Золото» сегодняшней эстафеты в цитатах«Мы никому ничего не доказывали». «Золото» сегодняшней эстафеты в цитатахНа чемпионате мира по биатлону мы сегодня получили «золото» в мужской эстафете.Мартен Фуркад: Конфликт с Шипулиным исчерпан, не хотелось бы больше об этом вспоминатьФранцузский биатлонист подвел итоги мужской эстафеты на чемпионате мира в Хохфильцене.«После стрельбы я рванул!» Наши биатлонисты рассказали, как выиграли эстафету«После стрельбы я рванул!» Наши биатлонисты рассказали, как выиграли эстафетуПосле золотого финиша российской команды Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин рассказали, как им удалось победить.Рикко Гросс: Я очень горд за нашу команду. Это выдающееся достижениеСтарший тренер мужской сборной России Рикко Гросс прокомментировал победу в эстафете на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене.Губерниев помирился с ФуркадомКомментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев объявил о том, что помирился с французским биатлонистом Мартеном Фуркадом.1812-й и 2017-й. Наполеон. Фуркад. И – Рос-си-я! Колонка Юрия Цыбанева1812-й и 2017-й. Наполеон. Фуркад. И – Рос-си-я! Колонка Юрия ЦыбаневаОбозреватель «Советского спорта» – о триумфальной победе мужской сборной России в эстафете на чемпионате мира.Алексей Волков: Обходил, а потом больше проигрывал, и бросил это делоЧемпион мира Алексей Волков после победы сборной России в эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене рассказал о том, как прошел свой первый этап.Александр Касперович: У меня ощущения, как гора с плеч свалиласьГлавный тренер сборной России Александр Касперович прокомментировал победу мужской команды в эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене.Максим Цветков: От нас всегда многого ждут, и мы настраиваемся соответствующим образомЧемпион мира Максим Цветков подвел итоги эстафетной гонки на чемпионате мира в Хохфильцене, по итогам которой мужская сборная России впервые с 2008 года выиграла золото.Антон Бабиков: Был уверен, что Шипулин справится со стрельбой и всем этапомЧемпион мира Антон Бабиков после победы мужской сборной России в эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене рассказал о том, как следил за заключительным этапом, на котором за российскую команду бежал Антон Шипулин.Виталий Мутко: Поздравляю сборную России с победой, красавцы, молодцы!Вице-премьер Российской Федерации Виталий Мутко поздравил мужскую сборную России с победой на в эстафете чемпионата мира по биатлону в Хохфильцене.Павел Колобков: Долгожданная победа. Сегодня вся команда была единым коллективомМинистр спорта Российский Федерации Павел Колобков поздравил мужскую сборную России с победой на в эстафете чемпионата мира по биатлону в Хохфильцене.Антон Шипулин: Еще одна моя мечта осуществилась, за это спасибо командеЧемпион мира Антон Шипулин подвел итоги эстафетной гонки на чемпионате мира в Хохфильцене, по итогам которой мужская сборная России впервые с 2008 года выиграла золото.Триумф в эстафете. Шипулин одолел Фуркада и финишировал с флагом!Триумф в эстафете. Шипулин одолел Фуркада и финишировал с флагом!Мужская сборная России в упорной борьбе одержала победу в мужской эстафете на чемпионате мира.Мужская сборная Россия стала пятикратным чемпионом мира в эстафетеМужская сборная России в пятый раз выиграла золото чемпионата мира в эстафете.Сборная России выиграла мужскую эстафету на чемпионате мираСборная России выиграла мужскую эстафету на чемпионате мираНа чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене состоялась мужская эстафета, победу в которой одержала сборная России.
Главные новости
Биатлон
Организаторы ЧМ перепутали гимн России во время награждения
Биатлон
Дмитрий Губерниев: Взял микрофон у ведущего, спели гимн сами (видео)
Биатлон
Антон Шипулин: Между мной и Фуркадом больше не будет конфликтов
Футбол
Пьер ван Хойдонк: Промес способен вывести «Спартак» на новый уровень
Футбол
«Челси» победил «Вулверхэмптон» и вышел в 1/4 финала Кубка Англии
Футбол
Юрий Семин: День можно оценить положительно, футболисты хорошо себя проявили
Футбол
Гол Миранчука принес победу «Локомотиву» в матче с «Хэбэй Чайна Фортун»
Биатлон
Мартен Фуркад: Конфликт с Шипулиным исчерпан, не хотелось бы больше об этом вспоминать
Футбол
«Лестер» вылетел из Кубка Англии, проиграв «Миллуоллу»
Футбол
«Манчестер Сити» не смог победить «Хаддерсфилд» в Кубке Англии
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Чемпионат мира по биатлону
Чемпионат мира по биатлону