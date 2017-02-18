Калинин прошел драфт отказов и отправлен в «Олбани»

Форвард «Нью-Джерси» Сергей Калинин прошел процедуру драфта отказов. Теперь 25-летний российский нападающий будет играть за фарм-клуб «Девилз» в АХЛ – «Олбани».

#Devils assign F Sergey Kalinin to Albany (AHL). — Andrew Gross (@AGrossRecord) 18 февраля 2017 г.

Напомним, при отправлении игроков с односторонними контрактами в фарм-клуб они выставляются на драфт отказов, откуда в течение 24 часов их может забрать любой клуб НХЛ с сохранением действующего контракта.

Калинин проводит второй сезон в «Нью-Джерси». В нынешнем регулярном чемпионате он набрал 4 (2+2) очка в 43 матчах при показателе полезности «–14» и 15 минутах штрафа.

«Нью-Джерси» занимает седьмое место в столичном дивизионе и отстает от зоны wild card на пять очков.