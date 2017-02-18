«Аталанта» обыграла «Кротоне» и поднялась на четвертое место в Серии А
В матче 25-го
тура чемпионата Италии «Аталанта» на своем поле с минимальным счетом обыграла «Кротоне»
(1:0).
В составе
победителей единственный гол забил защитник Андреа Конти.
«Аталанта» с
48-ю очками поднялась на четвертое место турнирной таблицы, а «Кротоне»
расположился на 19-й строчке, имея в активе 13 баллов.
В следующем
туре команда из Бергамо 25 февраля сыграет на выезде с «Наполи», а подопечные
Давиде Николы на следующий день примут «Кальяри».
Чемпионат Италии
25-й тур
Матч
Аталанта - Кротоне - 1:0 (0:0)
Голы
Конти 48 (1:0).
Состав
Аталанта: Бериша, Масьелло, Конти, Кальдара, Толой, Куртич, Петанья, Кесси, Фройлер, Спинацолла, Гомес (Кристанте, 90)
Кротоне: Кордаз, Чеккерини, Рози, Феррари, Клайтон (Точукву, 72), Сампиризи, Стоян (Тонев, 62), Крисетиг, Барберис, Фалькинели
Предупреждения:
Масьелло, 29; Фройлер, 52; Конти, 78 - Рози, 29; Клайтон, 45; Крисетиг, 67; Чеккерини, 69
Судья:
Лука Банти (Италия)
Место и дата
18 февраля 20:00, Адзурри д`Италия, Онлайн-трансляция