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«Аталанта» обыграла «Кротоне» и поднялась на четвертое место в Серии А

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 25-го тура чемпионата Италии «Аталанта» на своем поле с минимальным счетом обыграла «Кротоне» (1:0).

В составе победителей единственный гол забил защитник Андреа Конти.

«Аталанта» с 48-ю очками поднялась на четвертое место турнирной таблицы, а «Кротоне» расположился на 19-й строчке, имея в активе 13 баллов.

В следующем туре команда из Бергамо 25 февраля сыграет на выезде с «Наполи», а подопечные Давиде Николы на следующий день примут «Кальяри».

Чемпионат Италии
25-й тур

Матч

Аталанта - Кротоне - 1:0 (0:0)

Голы

Конти 48 (1:0).

Состав

Аталанта: Бериша, Масьелло, Конти, Кальдара, Толой, Куртич, Петанья, Кесси, Фройлер, Спинацолла, Гомес (Кристанте, 90)

Кротоне: Кордаз, Чеккерини, Рози, Феррари, Клайтон (Точукву, 72), Сампиризи, Стоян (Тонев, 62), Крисетиг, Барберис, Фалькинели

Предупреждения:

Масьелло, 29; Фройлер, 52; Конти, 78 - Рози, 29; Клайтон, 45; Крисетиг, 67; Чеккерини, 69

Судья:

Лука Банти (Италия)

Место и дата

18 февраля 20:00, Адзурри д`Италия, Онлайн-трансляция

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