Игорь Захаркин: Эпизодами пытались смоделировать игру, которую будет показывать против нас «Ак Барс»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ладой» (4:2).

«Игра получилась непростой. Соперник был очень хорошо мотивирован, много двигался, старался выиграть, строго играл в обороне. Эпизодами мы пытались смоделировать ту игру, которую будет показывать против нас «Ак Барс». Матч получил очень поучительным и полезным перед плей-офф.

Жаль, конечно, что список травмированных пополнился еще одним хоккеистом. Будем надеяться, что в оставшиеся дни что-то позитивное произойдет в плане выздоровления игроков», – сказал Захаркин на пресс-конференции.

Напомним, «Салават Юлаев» завершил регулярный чемпионат на шестом месте Восточной конференции и в первом раунде плей-офф сыграет с «Ак Барсом».

Серия стартует 22 февраля в Казани.