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Игорь Захаркин: Эпизодами пытались смоделировать игру, которую будет показывать против нас «Ак Барс»

Источник:  ХК «Салават Юлаев»Комментарии

Главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ладой» (4:2).

«Игра получилась непростой. Соперник был очень хорошо мотивирован, много двигался, старался выиграть, строго играл в обороне. Эпизодами мы пытались смоделировать ту игру, которую будет показывать против нас «Ак Барс». Матч получил очень поучительным и полезным перед плей-офф.

Жаль, конечно, что список травмированных пополнился еще одним хоккеистом. Будем надеяться, что в оставшиеся дни что-то позитивное произойдет в плане выздоровления игроков», – сказал Захаркин на пресс-конференции.

Напомним, «Салават Юлаев» завершил регулярный чемпионат на шестом месте Восточной конференции и в первом раунде плей-офф сыграет с «Ак Барсом».

Серия стартует 22 февраля в Казани.

Матч

Салават Юлаев - Лада - 4:2 (0:1, 2:1, 2:0)

Голы:

Зернов (Белоусов, Сотниекс), 10:03 (0:1). Лепистё (Григоренко), 25:39 (1:1). Бочаров (Комаров), 29:15 (1:2). Майоров 34:57 (2:2). Гареев (Воробьёв М., M. Kotlyarevsky), 45:28 (3:2). Куляш 59:42 (4:2).

Место и дата

18 февраля 14:30, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция

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