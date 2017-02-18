Юрий Семин: День можно оценить положительно, футболисты хорошо себя проявили

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги субботних товарищеских матчей на сборе в Испании. Железнодорожники в первом матче сыграли вничью с «Бэйцзин Гоань» (1:1), а во второй встрече обыграли команду «Хэбэй Чайна Фортун» (1:0).

– Оба матча оставили хорошее впечатление, – приводит слова Семина официальный сайт «Локомотива». С «Хэбэем» оба тайма провели на высоком уровне, хотя соперник был значительно сильнее, чем в первой игре. Что касается матча с «Бэйцзином», мне понравился первый тайм. А на второй не хватило физических кондиций. В целом, день можно оценить положительно. Футболисты хорошо себя проявили. Также приятно, что добились победы.

– Тарасов вышел на поле после долгого перерыва. Как вам его игра

– Тарасову нужно набирать форму. Радует, что колено после травмы уже позволяет ему играть почти все 90 минут.