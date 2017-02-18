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Россия официально признала паспорта ДНР и ЛНР

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Президент РФ Владимир Путин подписал в субботу указ, которым признал документы так называемых «ДНР» и «ЛНР». Официально указ называется «О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины».

Кроме паспортов и номерных знаков, это касается и ряда других документов — свидетельств о рождении и смерти, заключении или расторжении брака, об образовании и квалификации и других.

Указ обозначает временный порядок действий до урегулирования политической ситуации на востоке Украины «в рамках минских соглашений», но заставляет задуматься всех по обе стороны линии противостояния в Донбассе.

В Донецкой области существует «Футбольный союз ДНР», в Луганской – проводится местный «Чемпионат ЛНР по футболу». В позапрошлом году прошёл товарищеский матч сборных, который вызвал серьёзный резонанс, в том числе в виде пожизненной дисквалификации для ряда футболистов.

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