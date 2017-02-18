Майкон: К матчу с «Тосно» мы подойдем в лучшей форме

Нападающий «Локомотива» Маркес Майкон рассказал о матче с «Хэбэем» (1:0), предстоящей игре с «Тосно» в Кубке России, а также про свой день рождения.

- Мы хорошо провели первый тайм, - приводит слова Майкона официальный сайт «Локомотива». - Много боролись, включали прессинг, создали много моментов. Первые полчаса - это именно тот футбол, к которому «Локомотив» стремится. Во втором тайме отошли назад. Думаю, все дело в «физике». Идет третий сбор, мы тренируемся каждый день, так что пока сложно провести все 90 минут в одном темпе. «Хэбэй» - хорошая команда, которая прибавила во втором тайме. Так что было очень важно одержать победу. До возобновления сезона еще неделя. К матчу с «Тосно» мы подойдем в лучшей форме.

- Как отметил день рождения?

- Всегда отмечаю спокойно. Было приятно встретить очередной день рождения в команде и получить поздравления от ребят. Я пришел в «Локомотив», когда мне было 20 лет, сейчас уже 27. Хочу сказать спасибо клубу, который всегда помогает и поддерживает меня.

Напомним, железнодорожники провели сегодня два матча: в первом сыграли вничью с «Бэйцзин Гоань» (1:1), а во втором обыграли команду «Хэбэй Чайна Фортун» (1:0).