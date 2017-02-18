«Челси» победил «Вулверхэмптон» и вышел в 1/4 финала Кубка Англии
«Челси» выиграл у «Вулверхэмптона»
(2:0) в матче 1/8 финала Кубка Англии на «Молине Стэдиум».
Первый гол в матче на 65-й минуте забил испанец Педро, которому ассистировал бразилец Виллиан. Второй гол в ворота хозяев на счету другого испанца – Диего Косты.
Отметим, что в 1/16 финала «Вулверхэмптон» выбил из Кубка Англии «Ливерпуль».
«Челси» стал четвертым участником ¼ финала Кубка Англии. Ранее в следующий раунд вышли представитель пятого дивизиона «Линкольн Сити», «Мидлсбро» и «Миллуолл», выступающий в третьем дивизионе.
В то же время «Манчестер Сити» и «Хаддерсфилд Таун» проведут переигровку.
Жеребьевка ¼ финала пройдет 19 февраля на стадионе «Ивуд Парк» после матча «Блэкберн» – «Манчестер Юнайтед».
Матчи ¼ финала запланированы на 11 марта.
Кубок Англии
1/8 финала
Матч
Вулверхэмптон - Челси - 0:2 (0:0)
Голы
Педро 65 (0:1). Коста 89 (0:2).
Место и дата
18 февраля 20:30, Молине Стэдиум, Онлайн-трансляция