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«Челси» победил «Вулверхэмптон» и вышел в 1/4 финала Кубка Англии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Челси» победил «Вулверхэмптон» и вышел в 1/4 финала Кубка Англии
Источник: Reuters

«Челси» выиграл у «Вулверхэмптона» (2:0) в матче 1/8 финала Кубка Англии на «Молине Стэдиум».

Первый гол в матче на 65-й минуте забил испанец Педро, которому ассистировал бразилец Виллиан. Второй гол в ворота хозяев на счету другого испанца – Диего Косты.

Отметим, что в 1/16 финала «Вулверхэмптон» выбил из Кубка Англии «Ливерпуль».

«Челси» стал четвертым участником ¼ финала Кубка Англии. Ранее в следующий раунд вышли представитель пятого дивизиона «Линкольн Сити», «Мидлсбро» и «Миллуолл», выступающий в третьем дивизионе.

В то же время «Манчестер Сити» и «Хаддерсфилд Таун» проведут переигровку.

Жеребьевка ¼ финала пройдет 19 февраля на стадионе «Ивуд Парк» после матча «Блэкберн» – «Манчестер Юнайтед».

Матчи ¼ финала запланированы на 11 марта.

Кубок Англии

1/8 финала

Матч

Вулверхэмптон - Челси - 0:2 (0:0)

Голы

Педро 65 (0:1). Коста 89 (0:2).

Место и дата

18 февраля 20:30, Молине Стэдиум, Онлайн-трансляция

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