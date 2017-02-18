«Челси» победил «Вулверхэмптон» и вышел в 1/4 финала Кубка Англии

«Челси» выиграл у «Вулверхэмптона» (2:0) в матче 1/8 финала Кубка Англии на «Молине Стэдиум».

Первый гол в матче на 65-й минуте забил испанец Педро, которому ассистировал бразилец Виллиан. Второй гол в ворота хозяев на счету другого испанца – Диего Косты.

Отметим, что в 1/16 финала «Вулверхэмптон» выбил из Кубка Англии «Ливерпуль».

«Челси» стал четвертым участником ¼ финала Кубка Англии. Ранее в следующий раунд вышли представитель пятого дивизиона «Линкольн Сити», «Мидлсбро» и «Миллуолл», выступающий в третьем дивизионе.

В то же время «Манчестер Сити» и «Хаддерсфилд Таун» проведут переигровку.

Жеребьевка ¼ финала пройдет 19 февраля на стадионе «Ивуд Парк» после матча «Блэкберн» – «Манчестер Юнайтед».

Матчи ¼ финала запланированы на 11 марта.

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