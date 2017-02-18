Школа управления «Сколково» объявляет о проведении конкурса грантов в области спортивного предпринимательства

Московская школа управления «Сколково» объявила о проведении конкурса грантов в области спортивного предпринимательства.

Конкурсы пройдут в следующих категориях:

– Спортивные медиа

– Спортивные клубы и команды

– Производство спортивных товаров и продуктов питания

– Спортивная инфраструктура и развитие территории

– Спортивные Федерации

– Инновационный HiTech для спорта и здоровья

– Спортивные тренерские программы

– Спортивная медицина

– Спортивные агентства, форумы и конференции

– Спортивные сообщества (оффлайн и онлайн)

– Проекты для развития параолимпийского движения

– Проекты для развития олимпийского спорта

Участники, наилучшим образом представившие свои проекты, получат гранты на обучение по программе «Стартап Академия Сколково». Размер гранта составит до 80% от стоимости обучения на образовательной программе. Размер гранта определяется индивидуально решением конкурсной комиссии.

Участвовать могут основатели, сооснователи и генеральные директора компаний в возрасте от 18 до 99 лет со знанием русского языка и дипломом о высшем образовании.

Заявки нужно подавать в электронной форме по этой ссылке. К ним следует приложить ссылку на презентацию (не более 10 слайдов), включающую следующую информацию: название, проблема, решение проблемы, бизнес-модель, объем рынка, конкуренты, команда, объем инвестиций, бизнес-результаты, планирование (цель на 1 год, 3 года и 10 лет).

Заявки принимаются до 5 марта. Победителей организатор назовет 13 марта.